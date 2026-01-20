她108公斤成功甩肉55公斤 喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

人稱安姐的陳珮欣說，從出生開始就是4500公克的巨嬰，整個產房裡最重。三歲開始變胖，小學 73 公斤，高一突破108 公斤。每天被叫「死肥豬」、「大象」、「死胖子」。出社會後壓力更大，再也受不了。15 年來反覆暴食、催吐、節食、自責，試過所有「一定會瘦」的方法，卻一次次跌回原點。於是【最後一次減肥】順利減重55公斤，也取得營養師跟心理諮商資格證照。與美麗的自己【久別重逢】。

廣告 廣告

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

巨嬰標籤一路跟隨 4500 公克產房裡最重的新生兒

陳珮欣回憶，爸媽告訴她，自己出生時重達 4500 公克，是產房裡最重的新生兒。３歲開始變胖，小學體重 73 公斤，高一就突破 108 公斤。在最在乎外表的青春期，她每天聽到的不是名字，而是刺耳的外號「死肥豬」、「大象」、「死胖子」。那些話，都在她心裡留下好不了的傷口。

暴食不是意志力 而是大腦求生反應

陳珮欣說，從大學一年級開始，她進入長達 15 年的暴食與催吐循環。節食、斷食、懲罰自己，只換來更失控的進食。直到她研究大腦，才恍然大悟暴食不是貪吃，而是大腦在找安全感。當身體長期被剝奪、被責怪，大腦只會更用力地「保命」。

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

瘦下來只是起點 真正目標是【人生升維】

陳珮欣說，當身心真正穩定後，她開始能承接更多人生重量：真正的目的，是「人生升維」。如果只是關注減肥，人們往往只是換了一種牢籠：數字下降了，卻更焦慮、更怕復胖，甚至更討厭自己。



而她真正的蛻變後，才明白：真正的身心自由，不只是身體少了幾公斤，而是能量被整合，你開始能承接更多：

1.承接壓力：不再因壓力暴食崩潰。

2.承接關係：不因分離否定自己。

3.承接夢想：不再用錯誤減肥傷害身心。

走過20年才找到的【終極答案】

陳珮欣說自己從16 歲開始減肥，18 歲得到暴食症，30 多歲終於成功瘦下 50 公斤，40 歲後迎來全面身心蛻變。這一路，她花了 20 多年，走出屬於自己的答案—【TPE 心理飲食法】。

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

不是跟大腦對抗 而是學會跟大腦合作

陳珮欣說，【TPE 的核心很簡單】，瘦身不是和大腦比輸贏，而是用對方法與它合作。透過「穩定吃 → 穩定瘦 → 穩定維持」，大腦被重新訓練，身心同步重建，不再暴食，也不再復胖。

什麼是穩瘦TPE 就是好好吃一頓飯

陳珮欣解釋，TPE 的第一步，聽起來很樸實，就只是拿出托盤，擺上食物，坐下來，慢慢吃。讓身體感到安全、讓大腦停止警戒，重新找回飽足、代謝與釋放脂肪的能力。

TPE不是節食法 而是身心整合術

陳珮欣解釋，TPE 不是新的禁忌清單，也不是靠意志力硬撐的飲食法。而是用簡單工具，整合 身體 × 心理 × 大腦行為，讓系統回到穩定狀態。



TPE三大關鍵 托盤・心理・環境

1.T = Tray 托盤

視覺完整、分類清楚，能強化大腦飽足感。



2.P = Psychology 心理

解除自責與內耗，修復與食物的關係。



3.E = Environment 環境

調整環境，就能立刻改變行為。

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

營造用餐5大氛圍，坐下來好好吃頓飯！

1.準備一個專屬托盤或餐墊。

2.選用你喜歡的餐具（觸感佳、大小適中）。

3.固定用餐地點，請勿在沙發、床上、辦公桌上進食。

4.開始擺盤時，讓不同種類的食物分類清楚、顏色豐富。

5.吃飯時避免任何數位干擾（手機、電視、電腦）。

托盤食物六大元素 吃得穩也吃得飽

1.蔬菜類：放在最顯眼處，給腸道營養也奠定飽足基礎。

2.蛋白質：選擇優質天然蛋白，是穩定情緒的重要燃料。

3.澱粉：一天至少一餐，幫助大腦補充能力、進食有幸福感。

4.情緒小點：增加味覺層次感的小菜也可是想吃的小點心。

5.溫熱食物或飲品：一碗熱湯或溫茶薑湯，讓人放鬆與滿足。

6.結尾物：餐後一杯檸檬水或洗碗或刷牙，吃完收尾儀式感。



TPE飲食法裡的托盤不是一份菜單而是一個架構。中式日式或西式，外食都可，只要掌握用餐原則，大腦就會認得，就會讓你安心自在好好放鬆吃飯。

陳珮欣：真正的瘦，不是忍，而是被好好對待

陳珮欣說自己瘦下來之後，體悟：當你願意坐下來，好好吃一頓飯，大腦會慢慢相信：你是安全的、是值得的。而明白的那一天，你不只會變瘦，你更會重新活回自己。

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

她，人稱安姐的陳珮欣從108公斤成功甩肉55公斤，哪些喊她死肥豬、大象、死胖子的人全閉嘴了。（圖／原水出版提供）

本文撰寫與摘自原水出版之《穩瘦！TPE心理飲食法：12週循序漸進，用不靠意志力的飲食方式，擺脫暴食焦慮，穩定瘦身，活出能實現更多願景的自己》

更多三立新聞網報導

大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵 他最多200萬

太子集團把黑錢洗進台灣3理由恐怖曝光 他：超跑、豪宅是炫富更是漂白

她叫LISA卻不是女神 靠愛情話術騙阿北險失200萬！詐團手法曝光

【三重醃頭顱命案1】親哥殺親妹砍頭顱棄公廁！一封匿名信揭開驚世悲劇

