她11歲站街 被救後屢次重回賣淫

洛杉磯菲格羅亞街（Figueroa St.），站街女徘徊街頭是常見的景象。（本報資料照╱世說新聞團隊攝影）

KTLA 5電視台報導，在洛杉磯菲格羅亞街（Figueroa St.），站街女成群早已不是秘密。尋歡作樂的司機們搖下車窗，人口販子在小巷指揮他們招募的女孩，完成每晚「業績」，有些年僅11歲。然而這種交易的內幕仍是個謎，直到10月26日，紐約時報國家健康記者納恩（Emily Baumgaertner Nunn）發表歷經兩年半調查的深度報導，才將內幕曝光；加州寄養系統性問題，是這些女孩走不出站街「輪迴」的原因之一。

這篇名為「誰能拯救洛杉磯菲格羅亞街被販賣的女孩」，聚焦三名核心人物：性交易倖存者、解救未成年女孩的洛杉磯警官，及致力協助他們重生的福賽斯（Shannon Forsythe）。納恩的調查，也揭露社會制度不足問題：許多女孩直接來自加州不堪重負的寄養系統，缺乏穩定住所、持續的社工服務，以及長期康復計畫。「無論你將多少站街女帶離菲格羅亞街，如果寄養系統問題不被修復，她們很快又回重新站在這條街上。」

現實沒有出路只能沉淪

13歲時，安娜（Ana，匿名）與11歲的妹妹一起被送到菲格羅亞街。「身為寄養兒童的她們離家出走，被Instagram上的朋友吸引，對方稱可幫她們生存。」多年來，安娜一直在這個系統中，在酒吧、汽車旅館和短期住所間輪迴。每當她被警方或社工從菲格羅亞街帶離，不久又會回去。她被自童年以來無法擺脫的恐懼、操控，及沒有出路的現實牽引。

納恩指出，這個故事最難面對的真相之一，是「沒有一場乾淨俐落的救援。」對某些人而言，那條街甚至是她們第一次、有人會在一天結束時等她們回來的地方，這是她們此前從未體驗過的「穩定」生活狀態。

復原之家伸援變身助手

如今19歲的安娜安全了，現居非營利組織經營的復原之家Run 2 Rescue。這個團體去年協助她脫離菲格羅亞街，如今，她也開始投入反人口販運志工行列。幫助她的關鍵人物，就是該組織創辦人福賽斯(Shannon Forsythe)，多年來她與執法者合作，協助受害者逃離菲格羅亞街。

根據紐約時報，福賽斯花了十多年，深入受害者唯一能被找到的地方-街頭。她與洛杉磯市警局人口販運專案小組及非營利機構合作，夜夜現身街頭。洛市警局警官阿曼達茲（Elizabeth Armendariz）則長時間執勤、策畫臥底行動，竭盡所能說服那些女孩跟她走。不過她的努力，經常遭遇挫折：人手短缺、案件在法庭被撤銷、女孩消失。

福賽斯通常會在警官阿曼達茲把女孩帶進來後，與她們見面。福賽斯不是執法人員，她會帶著背包、毛毯與耐心與女孩們交流。「這些受害者一生都被成年人傷害，我們只能一點一滴修復這種破裂的信任。」福賽斯說，「我們只是陪伴，我會說『這是我的電話，如果你需要一頓飯、一件衣服，或只想休息一下（亦即暫時離開街頭無止盡的性交易），就跟我聯絡。』」

溫暖毛毯就像滿滿的愛

當女孩需要援助時，福賽斯與團隊會給每位被救出的女孩全新衣物、柔軟的運動服、溫暖的毛毯，及一隻絨毛熊，象徵久違的安全感與被愛的感覺。福賽斯記得一位J.女孩，等候社工時談起自己想完成高中學業的夢想，「她只是誤入歧途，但眼裡仍有希望。」另一位W.，被帶來時充滿敵意，拒絕對話，直到福賽斯送上乾淨的運動服，才慢慢卸下心房。閒談中，W.承認自己曾希望有人看到她，最終她崩潰痛哭，「那一瞬間，又變回一個孩子。」

福賽斯說，打擊人口販運的戰場，始於「社區」，從願意學習、傾聽、不再轉身離開的鄰居開始。Run 2 Rescue主辦「人口販運101」（Human Trafficking 101）課程，教導民眾辨識警訊、如何安全通報可疑的剝削。志工也能協助組裝「復原包」，讓剛脫離街頭的女孩有重新出發的起點。每年聖誕節，舉辦「希望長襪（Stockings of Hops）」計畫，替倖存者募集禮物。「每個人都能參與」她說，「不是每個人都能從夜裡走進菲格羅亞街，但你可以學會辨識徵兆，或收養一個被忽視的青少年。」

