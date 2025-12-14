她12歲目睹美最嚴重校園槍案 讀布朗大學竟噩夢重演

2025年12月13日，美國警方公布涉嫌犯下布朗大學槍案的嫌犯監視畫面。路透社





美國常春藤聯盟名校布朗大學校園發生2死9傷槍案，大二學生韋斯曼除了和其他學生一樣震驚與悲傷，她還有巨大的憤怒。2018年，她就讀佛州派克蘭的道格拉斯中學，經歷了17死的重大校園槍案，如今在布朗大學噩夢重演，她說這起槍案讓她彷彿回到12歲，而擔驚受怕的媽媽與家人也重回2018，當年的心理創傷竟要再經歷一次。

位於美國羅德島州普羅維登斯（Providence）的布朗大學（Brown University），昨天（12/13）下午驚爆槍擊，造成2死9傷，兇手目前仍在逃。

2025年12月13日，執法人員在布朗大學附近的鄰里搜尋校園槍擊嫌犯。美聯社

多數的學生驚恐於人生首度遇上校園槍案，但就讀大二的韋斯曼（Zoe Weissman）覺得一切熟悉得令她憤怒，2018年她就讀佛州派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學，19歲槍手克魯茲（Nikolas Cruz）闖進校園，射殺學生及教職員17人，成為美國死傷最嚴重校園槍案之一。克魯茲在2022年被判處終身監禁。

布朗大學槍案後，韋斯曼接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，當查明受害者身分，大家意識到失去這一份子時，悲傷就會開始，「但現在，我只是很憤怒，因為這個國家有像我這樣的孩子，不得不經歷這樣的事情不是1次，而是2次。」

韋斯曼目前就讀布朗大學大二。翻攝布朗大學官網

她將責任歸咎於「國會在解決槍支暴力問題上的不作為」。路透社報導韋斯曼曾在州議員面前作證，講述在帕克蘭槍案中的經歷，呼籲州議員支持攻擊性武器禁令。

韋斯曼說，布朗大學這場悲劇讓她2018年的痛苦記憶和情緒重新浮現，她立即給母親打電話，一如她在派克蘭槍案後一樣，她很難過母親要再次為這種事擔驚受怕，「感覺我又回到12歲，對我的家人來說，又回到了2018年，我們經歷完全相同的情緒。 」

2025年12月13日，執法人員在布朗大學附近的鄰里搜尋校園槍擊嫌犯。美聯社

韋斯曼將說案發後同學們都互相詢問彼此的人身安全，很多同學接著問她如何應對此事件後續的情緒衝擊或心理創傷，「我有這樣的經驗和能力，這真是太瘋狂了。」

韋斯曼在布朗大學官網的自我介紹中，說自己來自（佛州）派克蘭，就讀醫療人類學，也在當地醫院進行兒科醫學研究，並為校園政治刊物撰稿。

布朗大學指2名死者和9名傷者都是該校學生。根據目擊者描述，槍手著深色衣物，年約30多歲，目前仍在逃，超過400名執法人員全力追捕中。

2025年12月13日，美國警方特警小隊進駐布朗大學，犯下2死槍案的嫌犯目前仍在逃。美聯社

