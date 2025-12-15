她12歲親睹校園17死槍擊慘案…讀布朗大學竟噩夢重演：熟悉得令人憤怒

國際中心／綜合報導

美國常春藤名校布朗大學（Brown University）校園日前驚傳槍擊案，造成2名學生死亡、9人受傷。除了校園染血的震驚外，一名大二學生韋斯曼（Zoe Weissman）的遭遇更令人心碎，因為她曾是2018年佛州派克蘭（Parkland）校園槍擊案的倖存者，沒想到逃過一劫後，竟在大學校園二度遭遇槍擊，不禁崩潰表示：「感覺我又變回當年那個無助的12歲女孩。」

韋斯曼在接受《CNN》訪問時透露，自己曾在2018年親身經歷佛州派克蘭道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）的槍擊屠殺案，當年槍手克魯茲（Nikolas Cruz）奪走了17條性命。韋斯曼表示，當布朗大學的槍聲響起，多數同學是人生首度經歷此類恐懼，但她卻對這一切感到「熟悉得令人憤怒」。

此外，韋斯曼痛批，「當確認受害者身分後，大家會開始悲傷，但現在，我只感到巨大的憤怒。」像她這樣的美國孩子，竟不得不經歷這種事「不是一次，而是兩次」，並將責任歸咎於國會在解決槍枝暴力問題上的長期不作為。事實上，韋斯曼過去曾以倖存者身分在州議員面前作證，呼籲支持攻擊性武器禁令，只是沒想到，如今仍再次成為受害者。

案發後，韋斯曼立即打電話給母親報平安，就像當年她在派克蘭槍案後所做的一樣。她難過的說，這讓家人再次陷入深層恐懼，「感覺我又回到12歲，對我的家人來說，時光彷彿倒流回2018年，我們正經歷完全相同的創傷情緒。」也因為她有過類似的慘痛經驗，所以有許多同學反過來詢問她該如何應對後續的心理衝擊，「我有這樣的經驗和能力，這世界真是太瘋狂了。」

在案件偵辦方面，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）透過社群平台X證實，FBI行動數據分析專責小組利用行動定位資訊，迅速鎖定嫌疑人位置，並在距離校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間飯店房間內，拘留了該名嫌犯。

羅德島州普羅維登斯警察局長培瑞斯（Oscar Perez）則指出，嫌犯年約20多歲，目前當局未尋求其他嫌疑人，但因調查仍處於初步階段，拒絕透露更多犯案細節。

