她2年級揭「九九乘法」玄機！管碧玲：3教授都不知

生活中心／饒婉馨報導

海委會主委管碧玲6日在臉書分享自家瑣事，她老公許陽明在陪孫女寫作業，結果2年級的孫女竟然意外發現了九九乘法表的規律，一番說詞讓許陽明被考倒，甚至還傳訊息給家中3個國內外名校畢業的教授級小孩，卻依舊沒人聽過。她便發文詢問網友，掀起一陣討論風波。

管碧玲2年級孫女揭「九九乘法」玄機！3教授全不知網曝：十根手指就可以玩

小學2年級的孫女竟然發現「九九乘法表」的玄機，連阿公也不知道。（圖／翻攝自管碧玲臉書）管碧玲在個人臉書發文表示，因為爸爸林子揚正在忙民進黨臺北市大同中山區的市議員初選，夫妻倆抽不出時間，作為阿嬤的她更是忙碌，因此陪伴孫女讀書、寫作業的重責大任就由「英英美代子」的阿公，也就是她的老公許陽明負責假日在家帶小孩。小學2年級的孫女正在學九九乘法，突然很高興的跟阿公說「阿公我發現一個有趣的事情」，接著許陽明就問是什麼，孫女表示，「我發現一件事，我還沒跟老師說，先跟阿公說」，我發現9數的表，很好玩，並且列出9的乘法表給阿公看，「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9，很好玩」，許陽明不禁心想「自己高中好歹也是還可以的百年名校畢業，在校得過數學競試第三名的，怎麼沒聽過，也沒發現過有這種妙事？」。

小二女發現「九九乘法」的奧秘！ 教授全嚇到

有網友解釋此規律來源，讓管碧玲也漲知識了。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

阿公見狀怕是自己見識太淺，便立即傳訊息給家裡三個小學時都是學霸，好歹也是國內外名校博士的大學教授問問看，沒想到，自家三個小孩都說沒聽過，也沒發現過有這個規律。管碧玲直言，「孫女確實有一些觀察力，阿公如果不會或說要再查查看」，導致阿公常被孫女虧「你不是百科全書嗎？」。不過，阿公對此其實是「嚴陣以待」、不敢亂掰，所以回應她「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在」。貼文曝光後，有網友留言解答「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」、「十位數一直+1，個位數一直-1，所以十位數加個位數的結果都會一樣」。





