她25歲被身旁男性稱「不年輕了」 網傻眼：身邊怎麼都這種咖

有位女網友在論壇po文，提到自己才25歲，沒想到卻讓身旁的男性友人焦慮，擔心她「都沒有要交男朋友嗎？」（示意圖，取自pexels）

晚婚在台灣已成為趨勢，不過近日有位女性網友在論壇po文，提到自己才25歲，沒想到卻讓身旁的男性友人焦慮，擔心她「都沒有要交男朋友嗎？」該篇po文曝光後，引起許多網路熱議。

有位女網友近日在Dcard論壇po文，好奇詢問大家「25歲是很老嗎還是怎麼了」，原po坦言身邊的男性開始為她焦慮，「一下說我的年齡就是一個扣分項，一下為我擔心……問我都沒有要交男朋友嗎？」

原po無奈表示，自己交不到啊，沒遇到好的，加上現在怪男真的太多了，男性友人則建議她要積極去找，「開始講我25歲也不年輕了欸、試錯的機會也沒多少」。原po回答對方，「沒有遇到好人也不用結婚啊為什麼一定要結婚」，對方則回應「總要有個男的陪伴生活吧……」。

該篇po文曝光後，有許多網友傻眼湧入留言，「你身邊怎麼都這種咖」「你做錯的唯一一件事就是選錯交友圈」「遠離那些男生，聽著就有夠不舒服」「我25單身！遇過說我老大不小的 真的建議他們擔心擔心自己 不要管那麼多」「25歲很還年輕好嗎 快40歲才叫老了」「25 歲才剛脫離小屁孩階段吧…人生才剛開始」。

