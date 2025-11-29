她28歲就胰島素阻抗！「1習慣」釀禍：不改慘得糖尿病

記者施春美／台北報導

血糖控制相當重要。營養師夏子雯表示，近來有兩名分別28歲、32歲的年輕女子，抽血數值良好，但都有胰島素阻抗數值偏高的問題，詢問後得知，兩人都有睡眠不佳的問題。她表示，胰島素阻抗和睡眠不佳密切相關，會增加糖尿病的風險。

夏子雯在其臉書表示，她在診間遇到上述兩位女子分別是28歲、32歲，抽血報告數值良好，空腹血糖、糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題。一問之下，這兩名女子都有睡眠品質不好的問題。

夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間密切相關，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，會提高糖尿病的風險。長期睡眠品質不佳或不足時，人除了會很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應：

● 壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降：

當睡眠不足時，壓力荷爾蒙分泌會增加，例如皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖，腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。

● 身體呈現慢性發炎狀態：

長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應，體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。

她並提供改善睡眠品質的方法，包括建立規律作息、白天充足日照、營造良好睡眠環境、適度運動、睡前放鬆按摩、避免咖啡因和酒精、調整保健食品補充時機。

