她3個月肩痛未癒 AI分析後震波治療3週大幅改善

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】48 歲王小姐因右肩疼痛 4 個月，就連夜間翻身都痛醒。治療3個月仍反覆不適，後至高雄長庚醫院就診。骨科部運動醫學科周文毅副教授透過人工智慧輔助分析後，確認她屬於體外震波（ESWT）反應佳族群。治療後3週內疼痛大幅改善，3 個月已恢復正常生活。

肩鈣化性肌腱炎常見 女性盛行率較高

周文毅醫師說，肩鈣化性肌腱炎為常見肩痛主因，盛行率約 2.5%～10%，推估台灣可能有 58.8 萬至 235 萬人受影響。多發生於旋轉肌群的棘上肌，與退化、內分泌與代謝疾病相關，女性且 30～60 歲族群較常見。雖然震波治療有效，但臨床滿意度僅約六至七成。

AI輔助建模 預測震波治療反應更精準

為提升治療準確率，周文毅醫師團隊結合人工智慧機器學習技術，建構可預測 ESWT療效的AI模型。研究分析超過400名患者資料，納入年齡、性別、症狀時間、鈣化大小及型態、疼痛與功能指數等變數，並比較多項演算法，以XGBoost建模預測治療結果。

廣告 廣告

預測準確率逾九成 助個人化治療決策

研究顯示，J48決策樹可89.5% 準確預測鈣化是否完全吸收；XGBoost預測疼痛與功能改善的準確率更超過90%。此外，症狀超過10個月、治療前疼痛（VAS）高於5分或功能指數（CMS）高於 55分者，改善幅度較有限，可作為臨床客製化治療重要依據。

研究獲國際肯定 AI震波治療應用成新指標

此成果為全球首篇以 AI 預測 ESWT 療效的研究，分別刊登於《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》與《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》，並在 2025 年台灣管理學會論文大賞獲博士組特優獎，周文毅醫師也受邀至總統府接受副總統嘉勉，長庚醫院於 AI 精準醫療的領先地位備受肯定。

早期診斷搭配精準治療 肩痛才能改善

周文毅醫師提醒，人工智慧可在治療前提供更科學的療效評估，提升醫療效率。若民眾出現持續肩痛、夜痛或活動受限，應及早就醫檢查，「早期診斷、精準治療，是改善肩痛與恢復生活品質的關鍵。」

【延伸閱讀】

宮廟會計數錢數到「媽媽手」 體外震波幫助擺脫疼痛

七旬嬤足底筋膜炎 「體外震波」對症下藥



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67049

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw