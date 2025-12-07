她30歲存到300萬！下個目標「存到500萬買房」 過來人勸：不用急著買

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

在高房價時代，許多年輕人靠著設定「存錢目標」督促自己前進，希望早日擁有買房的能力。近日，就有一名女網友分享自己的存錢里程碑，從出社會月薪僅3萬多，到30歲成功存下300萬元，甚至喊話「35歲存到500萬就買房」。不過貼文曝光後，許多網友卻搖頭提醒：「500萬買房？確定嗎？」、「建議好好專注本業，繼續投資。房子不需要急著買」。

有網友說「35歲存到500萬就買房」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「30歲終於有300萬了」為題發文指出，自己出社會初期，月薪約3.5萬元、年薪約45至50萬元，直到28歲跳槽後，薪水提升至5.5萬元以上，加上獎金，年薪約80萬元。她透露自己一年的儲蓄率大約維持在50%，生活習慣偏節儉，保養品都買開架，偶爾出國、換過兩支手機，但整體花費不高，因此才能順利在30歲累積300萬元資產。

廣告 廣告

原PO表示，若35歲前成功累積到500萬元，她就會準備買房，也好奇其他人存錢的目標是什麼。她強調，雖然自己只是基層員工，但仍能靠自律達成存款目標，讓她覺得「存錢沒有想像中難」。

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多網友大讚原PO自律，「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年薪水一堆給房東了」、「很厲害，我三十歲才270萬左右，現在35有2500多萬」、「靠自己的女生真的很厲害」、「很強耶，我雖然年薪100~現在150，但30了也還沒存到300」、「一年儲蓄率50%很強」。

不過也有不少人提醒，買房需要長期規劃，「500萬買房？確定嗎⋯⋯」、「500萬不要買房，真的，家裡沒米真心建議不要

，繼續存下去到退休就好了」、「我今年剛買房，拿存了很久的300萬當頭期款，身上只剩下備用金股市都歸零，蠻後悔」、「個人建議，如果不是一次付清或是5年內付清的，都不要輕易買房，但買房是正確的是無庸置疑」、「建議好好專注本業，繼續投資。房子不需要急著買，買下去後一大筆資金就要被卡著了」。

更多FTNN新聞網報導

他目標35歲存到500萬就買房！網1建議：不要輕易買

65歲爸「 存款200萬全付頭期」抵押老家只能貸15年？網點破關鍵：杞人憂天

限貸令擋不住！大安豪宅每坪266萬奪今年單價王 富豪1.2億貸款入手高樓戶

