她33歲被迫回家賣小吃，用「擅長的事」扭轉家業…從攤販到在台北買房買車：理想和賺錢並不衝突
她33歲被家人逼著回去接家裡的事業，原本很抗拒，最後還是轉念先試試看，至少這是從小就在家裡幫忙的事，而她也是兄弟姐妹中手腳最俐落的一個。
她們家是在市場賣小吃，在兩個市場都有據點，總共有三個攤位。她一回去幫忙以後，把自己超會殺價、談判、金牛座很講究CP 值的個性，發揮得淋漓盡致。她不僅霸氣，動作也超快，使得來店的奧客也減少了不少。
加上她很會搏感情、推薦自家商品，不時還會發限動分享自己的市場工作日常，讓小小的小吃攤迅速提升營業額與利潤，家人更是又驚又喜……
先找出擅長的事
我在做人物訪談時，確實遇過一些非常成功的人，他們在很年輕的時候（我遇過最年輕的是十歲），就非常清楚自己喜歡什麼、要追求什麼，於是在工作的選擇上就相對簡單。
到了三、四十歲才知道自己想做什麼的人，雖然一開始不是做自己喜歡的事，因為做了其他事，累積了足夠的資源與能力，反而成為後來轉換跑道的重要底氣，因為他們已經擁有「隱形本錢」了。
因此我會建議，如果還沒有找到熱愛的東西，請直接跳過，就從「擅長的事」出發吧。
先找出擅長的事，從中獲得成就感與自我價值感，才能在職場上產生價值，進而得到相應的職位與報酬，或許因而能讓你產生熱情。但也有可能，一段時間過後這份熱情就消耗殆盡，這時多數人會選擇轉職。
然而，我更建議大家先嘗試其他體驗，或把專注點放回自己與生活上，再撐一下，也許機運會把你推出困境。畢竟熱情不只是拿來展現的，更是用來在職場或市場上交換的，難免會耗損。
大師之路：擅長＞熱情＞情懷＞理念
我之所以建議要先撐看看，關鍵在於時間，有時候遇到的問題，會隨時間而自然解決。當然，也會有撐很久還是無解的狀況，這時候我認為得有更大的「情懷與理想」，進入更高層次。
這是我觀察身邊那些在一個領域裡深耕十年、二十年，而成為佼佼者、大師級的人物的領悟。他們也曾有過撞牆期，但最終都走向更高的成就，就是靠著：擅長＞熱情＞情懷＞理念的思維。
小時候總覺得，成功人士講的「理想」是場面話，我心想：「才怪，你就是想賺錢，不要想騙我了」。但現在不只是自己，就連身邊的朋友們，都是這樣實踐理想的。當然，追求理想的同時也要能賺到錢，但這兩件事，根本上是不相衝突的。
延伸閱讀：
95歲還工作！「世界最高齡總務課長」一做66年…半百才學電腦記帳，聽「謝謝」感受工作意義和喜悅
抗拒家業到買房買車
我有一位追隨我將近十年的粉絲，我們曾經差點有機會在新加坡見面，可惜我後來因工作關係臨時取消。雖然我們至今還沒見過面，但都關心彼此的近況。
她在24歲去新加坡工作兩年後，跑去澳洲一年，回台灣一、兩年後，又跑去獨旅、學其他興趣，直到33歲，被家人逼著回去接家裡的事業。原本她很抗拒，最後還是轉念先試試看，至少這是從小就在家裡幫忙的事，而她也是兄弟姐妹中手腳最俐落的一個。
她們家是在市場賣小吃，在兩個市場都有據點，總共有三個攤位。她一回去幫忙以後，把自己超會殺價、談判、金牛座很講究CP 值的個性，發揮得淋漓盡致。她不僅霸氣，動作也超快，使得來店的奧客也減少了不少。
加上她很會搏感情、推薦自家商品，不時還會發限動分享自己的市場工作日常，讓小小的小吃攤迅速提升營業額與利潤，家人更是又驚又喜。
就這樣，她發現從小最想逃離的小吃攤生意，竟然這麼好玩，讓她這麼有成就感，於是她開始幫一些廠商做顧問與攤販規劃，有了新的身分與額外收入。
持續一段時間後，因為家人身體出狀況，才決定把三間超賺錢的小吃攤頂讓出去。賺到一大筆錢後，她在台北買房子、買車，還找到一份餐飲集團專案經理的工作，一做就做到現在，完全是逆襲成功。
這就是我說的「用拿手的事做為切入點」，而得到的結果。
她雖然被迫回到家裡幫忙，去做曾經拿手，卻不以為意的一件小事，卻從中獲得了價值感與熱情，甚至還延伸至其他相關工作，現在的她已不再感到迷失。
如果你真的不知道自己想要什麼，也不知道自己的熱情在哪些領域，那就試試從拿手的事物著手吧。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《跳級思維：5個策略帶你從迷惘走向嚮往，翻轉人生藍圖》幸福文化出版，艾兒莎（Elsa）著）
更多幸福熟齡文章
繳完房貸終於自由了？別急著塗銷！詐騙集團專挑「乾淨房」下手，留著抵押權反成最聰明防詐保護罩
潘迎紫76歲誰相信？練出二頭肌、凍齡養生訣：運動不是為漂亮！醫認證做足這件事「真的不顯老」
結褵30年「沒讓妻為錢操心過」，她一離世卻得跟「兄弟姊妹」爭產…頂客族最痛憾事：制度下的無情分割
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽G6》道奇、藍鳥激戰 道奇暫時領先比賽進入後半段【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 剛剛
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 18 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前