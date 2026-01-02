她50歲「經血崩漏」，坐在馬桶上不敢起身，止血針也無效！醫：千萬別熬夜，四物湯、紅糖補血暖宮
女性從初經到更年期，長達數十年的生理週期，若未妥善調理，可能為更年期埋下健康隱患。
聖元中醫診所院長鄭愛蓮指出，許多女性平時對月經不調已「習以為常」，直到更年期才因嚴重的經血量失控、崩漏等症狀而求醫。然而，此時往往需要花費更多時間調理，生活品質也大受影響。
經期滴答拖拉是警訊！ 年輕不處理更年期恐面臨「經血崩漏」危機
鄭愛蓮醫師表示，臨床上女性最常求診的問題包括月經週期過短或過長、經量過多或過少、經痛、分泌物與經血顏色異常、血塊過多等。
有些人月經總是拖拖拉拉、久久不乾淨，以為「體質本來就這樣」，但若這些狀況未在年輕時期處理，到了更年期因荷爾蒙劇烈變化，症狀可能急遽惡化，甚至面臨崩漏，經血像水龍頭打開般大量流出、無法止住，嚴重影響生活品質與安全。
鄭愛蓮醫師分享，一名接近50歲的女性患者，過去月經常滴滴答答、難以收乾，但因工作忙碌多年未處理，更年期後突然演變成大量出血且伴隨巨量血塊，打止血針仍無法立即改善，量多到坐在馬桶上都不敢起身，後續透過中藥水煎藥長期調理逾一年，月經才逐漸恢復為可控制的5天內結束，目前接近自然停經，並同步調整其子宮肌瘤狀況。
中醫揭月經不調元凶：「氣虛」難收血！ 經期拖延不止恐致氣血兩虛
鄭愛蓮醫師從中醫角度解析，月經不調的原因與個人體質息息相關，常見包括脾腎陽虛、脾氣虛、腎氣虛等，其中「氣虛」更是許多女性的普遍問題。
氣不足，就容易收不住血，月經一來就大流；若又加上子宮肌瘤，更難以控制。若氣虛未改善，月經拖延不止，最後可能演變成氣血兩虛；碰上寒邪又會形成瘀阻、產生血塊與疼痛。
中醫治療方式會依體質給予不同處方，多以補氣、補腎、補血與溫養子宮為主。鄭愛蓮醫師說明，水煎藥常用於較嚴重的經期問題，有助精準調整身體機能，讓月經逐步回到規律模式。治療時間視症狀而定，越早處理越見效。
中醫示警長期熬夜耗傷肝氣！ 恐影響卵巢子宮功能、加劇更年期症狀
此外，飲食與生活習慣也是月經健康的關鍵。鄭愛蓮醫師提醒，月經前一週與經期中，冰品、生冷食物應避免，飲品盡量喝溫熱，有助維持子宮與卵巢的氣血循環。
冬天則要特別注意下半身保暖。平時可透過簡單食補提升氣血，例如四物湯、豬肝湯、牛肉湯等；若經痛可喝紅糖煮薑、老薑紅糖水；冬季則可泡桂圓乾或飲用紅豆湯加紅糖，有補血、暖宮與活血作用。
另一方面，生活作息也會影響月經調理。鄭愛蓮醫師坦言，許多女性習慣凌晨二、三點才睡，但這段時間正是肝膽經運行（凌晨一至三點）最旺盛的時候，若長期熬夜會耗傷肝氣，進而影響卵巢與子宮功能，肝氣鬱結或肝氣虛，都會在更年期反映出更多症狀。
(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）
