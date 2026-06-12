她600萬頭獎彩券離奇失蹤！賊竟是隔壁鄰居

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▲泰國素可泰府（Sukhothai）日前發生一起荒謬的彩券竊案。一名54歲女子幸運中了頭獎600萬泰銖（約新台幣578萬元），隔天卻發現中獎彩券不見了，而小偷竟然是第一時間幫她對獎並道賀的隔壁鄰居。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWNEWS今日新聞] 泰國素可泰府（Sukhothai）日前發生一起荒謬的彩券竊案，一名54歲女子幸運中了頭獎600萬泰銖（約新台幣578萬元），隔天卻發現中獎彩券不見了，而小偷竟然是第一時間幫她對獎並道賀的隔壁鄰居。

鄰居幫對獎大喊恭喜 隔天態度丕變改口「全丟了」

根據泰媒《Thaiger》報導，受害者莎燕（Sayan）日前買了三張彩券，號碼分別是579015、173770和265873。隨後她帶著彩券到鄰居小薇（Waew）家一起對獎，發現其中號碼173770的彩券喜中頭獎，可獲得600萬泰銖。

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莎燕回憶說，小薇當時立刻開心地向她恭喜，並熱心建議將彩券暫時留在她家保管，等過幾天再去兌獎。未料，莎燕隔天前往小薇家準備取回彩券時，小薇卻態度大轉變，宣稱弄錯了其實根本沒有中獎，只是號碼很接近但還是差了一個數字，小薇還說已經把所有彩券都丟了。

莎燕相當懷疑，因為前一天明明親自確認過頭獎號碼。於是她私下翻找小薇家門外的垃圾桶，結果只找到了另外兩張未中獎的彩券，那張中頭獎的彩券下落不明。

警方介入調查 惡鄰夫妻謊話連連

莎燕隨後向當地警察局報案，警方傳喚了小薇及其丈夫戴特（Date）說明。起初，這對夫婦堅決否認涉案，並大方配合警方搜查住處。此時，小薇又改變說法，堅稱在對完號碼後，就已經把三張彩券全部還給了莎燕。

然而，隨著調查證據逐漸指向這對夫婦，案情在6月11日迎來突破。丈夫戴特終於坦承是自己拿走了彩券，理由竟是相當直白的「我想要那筆錢」。

戴特供稱，他認為莎燕個性溫順、沉默寡言，應該不會把事情鬧大，才決定犯案。但隨著案件曝光、引發當地高度關注，他承受不住壓力，便決定將彩券燒毀以湮滅證據。戴特說全部都是自己一人所作，稱妻子小薇毫不知情。

諷刺的是，小薇隨後也推翻口供，改口承認是自己私吞了莎燕中獎的彩券，但她表示並不知道後來彩券又被丈夫偷偷拿走。

獎金能否領取仍是未知數

莎燕向媒體表示，查明真相讓她稍微鬆了一口氣，但對於偷彩券的賊竟然是身邊熟識的鄰居，感到非常失望與心寒。

由於中獎彩券已經遭到戴特付之一炬，莎燕現在最擔心的，是自己究竟還能不能領到這筆獎金。泰國警方與政府彩券局（Government Lottery Office）尚未正式說明，在原始實體彩券遭到銷毀的情況下，是否還能照常領取獎金，小薇與戴特後續將面臨怎樣的法律責任，也還待釐清。

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