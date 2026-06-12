好久不見兩大女神！朱茵林熙蕾合體演出新片 陳奕迅同場飆戲

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〔記者許世穎／綜合報導〕由曾提名香港電影金像獎的美術指導張蚊首度跨足導演、《年少日記》導演卓亦謙編劇的劇情長片《不得不好死》，日前於香港舉行開鏡儀式。該片先前已赴冰島完成外景拍攝，隨著正式開拍，卡司陣容一字排開也引發關注，其中最受矚目的，莫過於朱茵與林熙蕾兩位久違大銀幕的「女神級」演員回歸。

本片集結多組重量級卡司，除了朱茵與林熙蕾外，還包括陳奕迅、白只，以及新生代演員陳書昕，並由MIRROR成員「Jer」柳應廷擔綱主演。作品以「如何面對死亡、如何選擇活法」為核心命題，從生死議題切入，探討生命的另一種可能。

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朱茵與陳奕迅上一次於大銀幕亮相，分別為2018年的《古宅》和《臥底巨星》，而林熙蕾則自2009年《再生號》後久未拍攝香港電影。這次三人同場出演，讓不少影迷直呼驚喜，也讓電影在開拍初期就備受矚目。片中陳奕迅與朱茵將飾演柳應廷的父母，而林熙蕾則與白只、陳書昕共同構成關鍵角色群。

首次挑戰電影主演的柳應廷，此次飾演罹患罕見黑色素瘤皮膚癌的「威廉」，角色設定自小與死亡共存，身上與臉部皆需透過特效化妝呈現大量黑斑效果。他坦言為角色完全放下偶像包袱，每天需花費長時間上妝，演出一名長期與病痛共存、卻仍以荒誕方式面對人生的角色。

談及與多位前輩合作，柳應廷表示，雖然角色有真實人物作為原型，但提供的參考資料相當充足，讓他在準備時減輕不少壓力。他也特別提到這次卡司陣容，「導演用了很多人脈請來很多厲害的前輩，每一位的演技都很強，我從他們身上學到很多。」他更直言能與偶像陳奕迅合作相當興奮，「其實一直很期待在音樂上合作，沒想到先在電影碰面，這次他還演我爸爸，真的很奇妙。」

導演張蚊過去以美術指導身分多次入圍香港金像獎，包括《殭屍》、《翠絲》及《年少日記》等作品。這次首度執導，她也將自身長期與疾病共處的經驗融入創作。她表示，因為從小經歷多次手術，讓她很早就開始思考「如何面對死亡」這件事。「我們不能選擇怎麼出生，但可以選擇怎麼面對死亡。」她希望透過影像記錄一種較溫柔、也更誠實的生命觀。

《不得不好死》故事描述威廉天生罹患重症，被宣告可能無法長壽，但父母仍努力讓他自由生活。他長大後成立慈善機構「死嘢」，協助人們規劃告別儀式與完成臨終心願，看似玩世不恭，卻以獨特方式陪伴他人面對死亡。然而在父親離世後，他卻突然失去蹤影，讓身邊的人展開尋人之旅，故事也因此轉向冰島，探尋關於「最後願望」的答案。

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