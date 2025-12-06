好久不見！法第一夫人訪成都貓熊基地 與「教子」相見歡

隨夫婿法國總統訪問中國的第一夫人碧姬，12月5日參觀四川成都的大猫熊研究基地，見到2017年在法國出生的公貓熊「圓夢」。路透社



法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）隨同總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國的行程，5日來到最後一天。她造訪成都大猫熊繁育研究基地，與一頭出生於法國的大貓熊再相見。

美聯社報導，碧姬在猫熊基地與一名「老友」久別重逢：2017年在法國一座動物園出生的公貓熊「圓夢」（Yuan Meng），當時碧姬還參與他的命名活動。

碧姬對於圓夢現在的體型感到驚訝，她伸出兩根手指比著一小截距離說：「牠們剛出生時還這麼小。」

2017年12月4日，第一夫人碧姬前往法國博瓦勒動物園，探視剛誕生不久的一頭貓熊。這頭貓熊之後被取名為「圓夢」。美聯社資料照片

如今體型圓潤的圓夢在欄舍內漫步，啃食竹子，無視旁人一直呼喊牠的名字。

碧姬說：「牠們的性格非常獨立，只會做自己想做的事。」

數十年來，中國運用所謂「貓熊外交」的方式，緩和並促進與其他國家的關係，過去中國曾將大貓熊贈與友好國家，或以商業方式借展給海外動物園。

博瓦勒動物園原有2頭17歲的大貓熊，母熊「歡歡」（Huan Huan）及公熊「圓仔」（Yuan Zi），在中方借出13年後，已於上月送回中國。

圓夢是歡歡和圓仔以人工授精方式孕育的孩子。儘管牠是在法國出生，但在法律上屬於中國政府所有。

圓夢於2023年告別法國，被送回成都大貓熊繁育研究基地展開新生活，而碧姬被視為牠的「教母」，此次特別前往探望牠。

歡歡與圓仔在2021年於法國產下一對雙胞胎母熊，「歡黎黎」（Huanlili）與「圓嘟嘟」（Yuandudu）。歡黎黎與圓嘟嘟未來也預計自博瓦勒動物園返回中國。中國野生動物保護協會曾表示，預期牠們將留在法國至2027年1月。

隨夫婿法國總統訪問中國的第一夫人碧姬，12月5日參觀四川成都的大猫熊研究基地，與基地內的貓熊幼崽合影。路透社

馬克宏赴中國進行總統任內第4度國是訪問，與中國領導人習近平及其他官員會晤，討論俄羅斯對烏克蘭的戰爭、貿易關係及其他議題。

在馬克宏夫婦訪問期間，中國野生動物保護協會表示，已簽署一份意向書，預計於2027年再送出兩頭大貓熊給位於巴黎南方的博瓦勒動物園（Beauval Zoo），開啟中法新一輪為期10年的大貓熊合作。

