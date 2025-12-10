雨下得細而長，像時間倒退的聲音。

在這樣的夜裡，我常會打開音響，讓陳奕迅的〈好久不見〉慢慢流過屋子。那旋律像雨，輕柔又帶著重量。窗外的霓虹燈光被雨打散，一切都模糊得剛剛好，像記憶裡那些被歲月攪拌過的臉。

「我來到 你的城市……」歌聲一響起，那些久違的名字就一個個浮上心頭。有些人已多年不見，卻仍在記憶裡固執地住著；有些人，只剩下一個側臉、一句話、一場未完的對話。

我總在這樣的夜裡，和過去重逢，不是在街上，而是在心裡。小時候，我以為「好久不見」是一種快樂的重逢。長大之後才明白，它更像一種柔軟的疼。

那些久未相見的人，有的還在、有的早已不在，卻都會在這首歌響起時，一起回到心裡那個角落，靜靜地坐下。

我記得那幾年，生活總像一場延長的雨季。

城市的邊緣有股潮溼的氣味，混著柏油、機油、與人群擦肩的溫度。下班後，我一個人走回家，鞋底濺起水花。巷口的收音機總會播放陳奕迅的歌，〈K歌之王〉、〈浮誇〉，最後總以〈好久不見〉收尾。那旋律在雨聲裡聽起來特別柔軟，像給夜色加了一層溫度。

我喜歡那種傍晚的時刻，街上的燈還沒全亮，市場剛收攤，攤位上殘留著溫熱的豆花味、油蔥的香、還有剛下課的孩子在屋簷下避雨的笑聲。生活雜亂卻真實。那時我忙得無暇想什麼叫「思念」，只是直覺地被那些日常的氣味與聲音包圍，感覺生命正輕輕發光，也在悄悄消逝。

幾年後，每當再聽到〈好久不見〉，這些畫面就一一回來。那條街、那家老唱片行、那個總是借我雨傘卻從未還回去的朋友。

時間讓一切都變得模糊，但氣味、聲音、溼潤的空氣，卻固執地保存著我們曾經擁有過的日常。

那晚的街頭，我撐著傘走在雨裡。路燈昏黃，雨絲在光裡閃爍。就在那樣一個不經意的瞬間，我看見了他，一個好久不見的人。他走在街的另一端，步伐一如往昔。

雨水落在他肩上，落在傘邊，也落進我胸口深處的某個的地方。那一刻，心底有什麼輕輕顫動，像一首被遺忘的旋律忽然響起。

我原本以為自己會走上前去，會微笑、會說一句：「好久不見。」但我沒有。

我選擇裝作沒看見，望向別處，讓傘緣掩住那一瞬間的悸動。我們就這樣錯過，在同一場雨裡，隔著一條街，隔著多年未說出口的話。

那不是懦弱，也不是逃避，而是一種清醒的保留。有些重逢若被言語觸碰，就會碎成無數片。我寧願讓那一刻停留在未完成的樣子。那樣，它就永遠不會結束。

雨聲蓋過一切，街燈把影子拉長。

我聽見心裡有個聲音在說，有些重逢，只能發生在記憶裡；有些人，只適合在歌裡再見。

那首〈好久不見〉仍在播放，像時間的一種回聲。

原來「不見」的真正意義，不是距離，而是那分雖是念想，卻仍選擇不再靠近的明白。我們學會用沉默取代問候，用錯過完成一場重逢。它曾向著一扇門，通往我們曾經共度的時光。

那些一起走過的巷道、看過的電影、說過的夢想，都被歲月封存在記憶的抽屜裡。打開時，輕塵飛揚，竟還能聞到當年的味道，夏天的風、海邊的鹹味。原來人與人之間的距離，從來不是走遠，而是漸漸學會不再想起，那分被時間稀釋的情感，終會沉澱成某種溫暖的底色，成為我們面對未來時的力量。

回家的路上，雨漸漸停了。空氣裡仍有一絲潮溼的甜味。我忽然想起年少時那些雨中的午後、那些未曾告別的朋友、那些還來不及說出的話--它們全都在雨後的空氣裡一一浮現。

或許人生就是由無數個「好久不見」構成的。我們不斷與人相遇，又在某個轉身之間錯過。那些錯過的瞬間，卻像種子一樣，埋進時間深處，慢慢長成回憶。

而當某一首歌、某一場雨再次響起時，那些人，在與不在的，都會重新回到心頭。那不是悲傷，而是一種被歲月磨過的溫柔。於是我明白，「好久不見」其實不是一個距離的單位，而是一種記得。

那樣的記得，讓我們在所有散場的歲月裡，仍能在歌聲與雨聲之間，與自己再一次相遇。