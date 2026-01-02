好事多「神級美食」限時折價120元 會員狂讚：真材實料





台灣好市多官方昨（1）日在臉書粉專發布限時動態，宣布原價599元的「老協珍冷凍鮮味小卷炊粉」即日起限時折價120元，特價僅需479元，約打8折。此消息一出，會員們立刻在各大社群討論。網友表示，這款「神級美食」是必買的家庭料理，湯頭即鮮、真材實料。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，該商品一盒有2包、一包有4隻整隻小卷，兩個人也不用怕煮太多吃不完，她也推薦，可以將湯底和其他食材煮好再放入小卷，灑點香菜就色香味俱全。「整隻小卷給得好滿，湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁很入味，芋頭也是我喜歡的鬆綿口感～推薦給也喜歡小卷和芋頭的大家～」有支持者也表示，連超挑嘴的長輩都讚不絕口，「湯頭很鮮、真材實料」。

不過，也有部分網友反映小卷實際體型與照片有落差，或是煮後縮水嚴重。「之前買過，裡面還有消化到一半的魚」、「不值得買，料很少！」，「對於少進廚房的人很方便，但不要期待太高⋯^_^」。

關於限時折扣，根據好市多提供的資訊，折扣只到1月4日，對於喜歡芋頭或小卷的會員，是買年貨的最佳時機；好市多也提醒，該產品每卡限購1組，想撿便宜的會員把握機會！

