好事多「16種最受歡迎食物」出爐！ 杜拜巧克力、炸雞、馬芬都上榜

Costco（好市多）持續以高CP值與多元新品吸引會員目光，2025年也推出多款引發搶購熱潮的商品，從冷凍食品、烘焙甜點、零食到小家電應有盡有。

根據外媒《每日郵報》整理，以下為今（2025）年最熱門的話題商品：

1. 迷你水牛城雞肉捲，一口大小、加熱即食，內餡有水牛城雞肉、芹菜、洋蔥與紅蘿蔔，辣味與風味兼具，適合派對或點心時享用。

2. 杏仁可頌，鬆軟可頌包杏仁餡，表面撒糖粉與杏仁片，六入裝，尺寸如超大馬芬，甜點控必收。

3. 杜拜風味巧克力，單顆獨立包裝，內含開心果與酥絲，方便分享，緊跟 2025 年杜拜巧克力潮流。

4. PB&J 綜合零食。

5. PB&J 燕麥棒，將花生醬果醬三明治概念轉化為零食，結合果乾與燕麥餅乾，適合午茶與便當小點。

6. 高蛋白香草飲，每瓶僅 1 克糖，含 30 克蛋白質與 5 克益生纖維，口感濃郁，適合作為運動後補充。

7. Gourmia 軟式冰淇淋機，內建冷凍系統，可製作霜淇淋、雪酪、奶昔與冰沙，是 Ninja Creami 的平價替代方案。

8. 山羊奶焦糖醬，1.9 磅大罐裝，口感香甜滑順，適合搭配鬆餅、咖啡或冰淇淋。

其餘還有迷你貝涅餅、派對啤酒塔、摩卡脆片蛋糕、藍莓起司蛋糕可頌、炸雞鬆餅組、黑鱈魚料理包、玉米切達辣椒麵包、焗烤雞肉培根通心粉等物美價廉的商品，能滿足消費者各種口味需求。

