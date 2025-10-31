好事將近？鄭麗君親曝「APEC後」台美關稅推進 談判重點曝光

即時中心／黃于庭報導

台美關稅進入最後磋商階段，國人也相當關心談判進度。對此，行政院副院長鄭麗君指出，台美雙方於10月初第五輪實體磋商，目前正在進行書面文件交換討論，待亞太經濟合作會議（APEC）結束後，若順利達成共識後，便可進入總結會商。

鄭麗君昨（30）日接見金商獎中外得獎企業一行，致詞時談及台美關稅談判進度。她說明，過去幾個月，我方談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判。

鄭麗君指出，現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

對此，鄭麗君也強調，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美都正參與亞太經濟合作會議，預計APEC後將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成貿易協議。

