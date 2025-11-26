好事近了?! 唐綺陽預測王瞳戀愛運「演藝圈的人可以考慮」全場尖叫

「檳榔姐妹花」姚黛瑋、「氣質女神」王瞳、「趣味藝人」宮美樂與王瞳的KOL好友「琳賽阿姨」四個看似不搭嘎的人卻成為莫逆之交，一起主持YouTube節目《走！出發吧！》，四人聯袂上《唐綺陽談星私廚》宣傳，才一進攝影棚就嘰嘰喳喳，差點把攝影棚的掀翻，琳賽阿姨笑稱：「我們每次拍攝都會脫稿演出，我只能不斷提醒她們『你們是女明星』，但都沒有人理我。」

四人分享在自己的節目中有各種新體驗，例如打匹克球、水球等運動，琳賽阿姨坦言自己原本不愛運動，卻因發現原來運動員很多體型又好、有帥，各個都是倒三角體型，姚黛瑋還力邀唐綺陽來客串嘉賓一起運動，沒想到唐綺陽秒婉拒說：「要我參加可以，但兩個必要條件是要有美食，而且不用運動。」

看著南轅北轍個性的四人，唐綺陽也分享旅伴默契，12星座中最適合結伴旅行的4個星座：第一是處女座，因為準備齊全；第二是巨蟹座，雖然多半適合獨旅，但願意參加團體遊就代表配合度高；第三是天秤座，會客製化照顧旅伴需求；最後是獅子座，能當隊長分工合作，帶懶人旅遊特別有用。

當然來到「談星私廚」，少不了美食回憶環節，姚黛瑋點了牛肉麵，因為很想念已逝母親親手擀麵的味道，可惜沒得到媽媽手藝，姚黛瑋說:「以前問食譜，她都說八角、醬油放一放，她是那種憑感覺的眷村媽媽，根本講不出來，所以我最後就放棄了。」王瞳則嚐到索艾克準備的金瓜米粉，聯想到台北乾媽與親生母親煮的兩種米粉滋味，王瞳說:「竟然在這裡一次吃到兩個媽媽的味道，真的太好了。」宮美樂選擇豬油拌飯，回味兒時保母每天放學後為她淋上的有香氣的那碗白飯，至今都難忘。

錄影最後，姚黛瑋直言自己非常相信唐綺陽說星座，因為多年前巧遇唐綺陽，當時非常準確預測了她的婚姻，因此鼓吹唐綺陽幫王瞳看看接下來的戀愛運，姚黛瑋說：「她真的是很好很好的女孩，跟螢幕上看到的不一樣，值得一個很好的人疼她。」唐綺陽回應說:「其實王瞳也是怪咖，品味很奇怪，演藝圈的人可以考慮或者有明星氣質的人。」沒想到話才一講完，立刻引發全場驚呼，似乎有人選已呼之欲出。

只見好友們比王瞳更加興奮到克制不住，唐綺陽連忙提醒：「緣分不一定要走到結婚，但能享受戀愛的樂趣就很好。」不過唐綺陽也笑說，之後王瞳要是傳出喜訊，這段預測一定要剪出來大肆傳播。