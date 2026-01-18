好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚

Ella陳嘉樺首次舉辦個人巡迴演唱會「It's Me艾拉主意」，成為她人生重要的里程碑。（翻攝自陳嘉樺微博）

Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。

為了籌備首場個人巡演大秀，Ella認真緊盯每個環節，其中光是S.H.E時期的歌就多達15首歌，畢竟那是Ella人生中的高光時刻，最精華的時光都與Selina、Hebe一起走過。而好姐妹對她更是力挺到底，在長沙首場，還越洋送上花籃寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」此舉讓Ella在後台淚流不止。

姐妹歌聲 舞台上再現

S.H.E三人感情超好，即使各自單飛後，姐妹情誼依然堅固。左起Hebe、Selina、Ella。

廣告 廣告

據本刊接獲爆料，Ella在演唱S.H.E時期的金曲時，背景音樂也可聽到Selina與Hebe的歌聲，沒有完全拿掉兩人的音軌，歌迷很驚喜，中國大陸廠商卻很心驚，就算知道Ella已向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，但沒有買重製曲版權，意即不能重新編曲。

Ella此舉可說是為了重現經典，另一種說法也是為了省錢，但舞台上公開Selina與Hebe的歌聲，還是要得到兩位歌者的允許，畢竟3人已分屬不同公司，不過以3人的好交情，自是小事一件。

王力宏（左）深圳演唱會邀來Ella陳嘉樺（右）合唱S.H.E經典曲目〈Super Star〉，因涉及歌曲版權問題，影片一度被下架。（翻攝自陳嘉樺微博）

對於花了多少錢買下15首歌的詞曲版權？據悉沒有固定價碼，以Ella與華研唱片多年的感情基礎，應該是合理價碼，不會被漫天要價。

回首過往，五月天武漢演唱會首場邀來Ella當嘉賓，當時雙方合唱了〈五月天〉，事後MV影片突然遭到下架，相信音樂出面證實，因版權問題沒有處理好，之後和華研唱片談定版權費，才又重新上架。

飲控重訓 體脂16％

Ella（左）與老公賴斯翔（右）感情甜蜜，被視為幸福家庭代表。（翻攝自賴解孵臉書）

當時，傳出這首歌的版權費花了人民幣200萬元（約新台幣900萬元），對此數字，阿信曾回應：「沒有那麼誇張。」隨後表示，為了一首可能只會唱一次的歌，還是願意花上一筆鉅款，可見音樂產業現在對版權小心翼翼，非常重視。

對演唱會內容，Ella和團隊耗盡腦汁，她更展開飲控、重訓及超慢跑，瘦到46公斤，體脂肪更是降到16.7％，是她人生最好的狀態。對於各地歌迷買票力挺，她哽咽地說：「謝謝你們都願意相信我。」除了Ella個人秀之外，歌迷也積極敲碗S.H.E在舞台上合體，讓大家重溫青春歲月，只是這個心願，可能得花更多版權費和心力才能促成。

演唱會以「艾拉主意」為名，象徵Ella的人生新篇章。（翻攝自陳嘉樺微博）

更多鏡週刊報導

好交情無償挺／言承旭「零酬勞」力挺李㼈新片 堅持回台連拍一天一夜…腰傷噴發仍堅持上陣

悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽