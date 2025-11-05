好人外殼、母職枷鎖、稱謂歧視——《賴芳玉聊法》直擊女性的隱形壓力

「妳/你叫誰阿姨？」——一句稱呼，為什麼能瞬間冒犯？本週《賴芳玉聊法》中，演員黃嘉千與主持人賴芳玉律師從「稱謂文化」談起，層層拆解性別刻板印象如何滲入日常與職場，並延伸至權勢性騷擾與母職焦慮等結構性議題。

黃嘉千直言，最怕聽到別人喊她「阿姨」：在「姐姐」與「阿姨」之間，藏著太多社會眼光與年齡評價。賴芳玉指出，稱謂之所以能刺痛，並非只是禮貌問題，而是女性在「年齡—專業—權力」三者之間，長期被降階命名的現象；同樣是專業工作者，男性常被稱「老師」，女性卻被簡化為「小姐」「阿姨」，這是根深蒂固的職場潛規則。

談到未成年者的保護與權勢不對等，黃嘉千回憶年少拍攝時，曾被所謂的「老師」要求不穿內搭入鏡；當下覺得不對，卻不知如何拒絕。賴芳玉強調，只要涉及身體隱私或性暗示內容，依法必須取得法定代理人的明確同意；孩子的一句「不舒服」，就是足以立即停止的一線訊號。她呼籲家長先接住感受、再釐清事實、最後討論對策，並教會孩子在任何時點都能撤回同意。

面對母職壓力，黃嘉千坦言「因為媽媽太完美，所以也逼自己變成那樣」。賴芳玉提醒，母親角色是最容易失去自我、也最可能長出新自我的身分——適度鬆綁「好媽媽框架」，把愛轉換成清楚的界線，讓孩子在練習中長出能力，也讓母親保有一小塊專屬自己的時間與空間。

《賴芳玉聊法》每週三晚間六點於寶島聯播網聯網播出；節目同步上架影音，歡迎鎖定收聽與訂閱，持續和我們一起把看不見的壓力說出來、把說不出口的界線立起來。

