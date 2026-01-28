好人好事代表出事！豐原雞場爆禽流感 偷埋死雞恐罰百萬

市府派員前往該養雞場消毒。（市府提供／李京昇台中傳真）

台中市豐原區某養雞場傳出有1700多隻蛋雞死亡，鄰近居民發現直指業者將死雞埋在自家花園，在地方與民代通報後，經市府農業局檢驗，確診為禽流感陽性，將全面撲殺該場蛋雞。據悉，雲姓養雞場老闆長期捐蛋，曾獲好人好事代表，如今卻面臨雞隻撲殺，還可能因未主動通報疫情，被依法處份。

附近鄰居在網路發文指控，該養雞場這兩周陸續有大量死雞，業者還直接將死雞掩埋在場內花園，甚至有些還用布袋裝袋，不知道要運到那裡去，甚至他的母親都是該雞場的常客，讓他擔憂疫情擴散。市議員邱愛珊得知後也向市府通報，在市府檢驗檢體後，今天確診為禽流感陽性。

據了解，該養雞場雲姓老闆採用友善飼養，並多次義賣雞蛋將所得捐助慈善團體，也長年捐3萬多顆雞蛋到弱勢團體或育幼院，因此讓他在民國114年4月獲選為台中市114年好人好事代表，如今卻疑似未主動通報疫情，將面臨罰責與撲殺所有雞隻。

台中市政府動保處指出，該養雞場檢驗結果為高病原性禽流感病毒陽性，動保處將依規定執行撲殺清場等防疫措施。針對業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品損失，並處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

