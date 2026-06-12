好人好事代表龔甫青關懷弱勢植物人 號召大眾認助7/3公益餐會

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創世基金會至今已服務約2萬個植物人、近似植物人或重度臥床失智症者家庭，為籌募服務經費，將於7月3日舉辦公益餐會。好人好事代表龔甫青與台南市紙器商業同業公會孫啓斌理事長得知後，挺身而出共同擔任主辦單位，號召親友與社會大眾一同參與，盼集結眾人之力，幫助植物人常年服務。

龔甫青先生、孫啓斌理事長，以及福爾摩沙飯店涂振中總經理，端著熱騰騰的國宴菜「竹筍菜脯雞湯」及「春梅醬燒豬肋排」，6/11來到創世服務的身障阿勇家中，阿勇在市場賣口香糖賺取微薄收入，獨自照顧70歲失智臥床的媽媽；自從114年母親臥床後，他連休息或好好吃頓飯的時間都沒有。

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由於阿勇身體上的限制，無法獨自幫媽媽洗澡，創世基金會台南院每月到宅服務關懷阿勇並替媽媽「原床泡澡」。孫啓斌理事長除了帶來美味佳餚外，更送上奶粉與衛材幫忙減輕負擔，龔甫青先生也感性地表示，希望自己付出的一點點，能幫助他們支撐下去；阿勇感動表示，這份關懷讓他在艱辛的照顧路上知道自己並不孤單。

創世台南院孫淑媛院長表示，感謝好人好事代表龔甫青先生的親力親為，讓愛心能落實到案家手中。植物人照護365天不能間斷，尤其許多老老照顧、殘殘照顧的家庭，更需要外界伸出援手。盼社會各界發揮愛心認助7月3日公益餐會餐券，亦可轉贈清寒植物人家屬，愛心專線：(06)260-1655。

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