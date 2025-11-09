好人一生平安！公益路百根「螺絲釘」她站路中暖掃
台中公益路有民眾發現路口，散落大把螺絲釘就怕爆胎，馬上到附近一家韓式料理店求助，店內一名女店員二話不說，馬上和同事化身道路守護者，到路中央把上百根螺絲釘清除。
蔡艾咪身穿制服，手持掃把和畚箕，站在行車道上細心地將散落的螺絲釘一一掃起。為了確保自身安全，她還特別使用對講機請同事協助注意來往車輛。根據蔡艾咪的紀錄，當時畚箕中已經收集了一堆螺絲釘，但馬路上仍有不少，數量至少超過100根。她的善舉成為當下最美的風景，獲得路人的讚賞。
警方接獲通報後調閱了現場監視器，但因角度問題無法拍到螺絲釘的確切掉落位置。加上事發地點車流量大，警方無法確定這些螺絲釘是從哪裡掉出來的。警方也表示，目前尚未接獲任何相關爆胎事件的報案，這多虧了蔡艾咪及時的清理行動，避免了可能發生的交通意外。
這起事件發生在台中大同街與公益路交叉口的韓式料理店附近，該店就位於路口轉角處。當天有熱心民眾上門表示路上有大量螺絲釘，擔心會有無辜駕駛誤入陷阱而爆胎，因此前來借掃把清除。蔡艾咪和同事聽聞後二話不說，主動請纓代替民眾進行這項危險的清理工作，展現了高度的社會責任感。
蔡艾咪的善行不僅保護了路過車輛的安全，也展現了公民的責任感與互助精神。雖然事件的起因尚未查明，但她即時的行動有效防止了潛在的交通危險，讓禍害未能釀成災害，值得大家學習與讚揚。
