好伴平安！開漳聖王廟平安符袋

家有毛小孩的飼主們，盼望愛犬愛貓都能健康幸福，高雄動保處攜手鳳邑開漳聖王廟，為毛孩發送「好伴平安」平安符袋，希望飼主與神明對話的過程，反思對毛小孩的責任和愛護，以傳統信仰的溫柔力量，喚起大家重視動物福祉。

2個月的小咪醬，穿著媽媽襪子改造的新衣，來找開漳聖王祈福。

飼主 蔡素華：「(有了) 有了，有了，有誠意。」

連擲3次、誠心感動神明，求得平安符袋許好願。

飼主 蔡素華：「要平安喔，可愛喔，本來是要給人家認養，結果照顧了之後，就不忍心(送養)，跑到我的懷裡，不想走啊，所以，就留下來吧。」

「你們是那個 (Link) 對對對，(我知道你們) 我們是一路跟旺旺。」

當導盲犬遇上緝毒犬，退役後終於能放飛自我。

飼主 吳筱婷：「原本是導盲犬，10歲退休的，一直都是訓練，做什麼事情都會很謹慎，擔心犯錯，求一個自在一點，做牠自己，做一隻真正的狗狗。」

飼主 洪郁雯：「好，一路，Sit (會聽指令吶)，(哇 牠想去緝毒啦) 除役緝毒犬，牠腳韌帶受傷，帶回來的，我們兩隻(狗狗)都會去走白沙屯，平安符，求牠們健康平安啊，牠們也很喜歡跟著媽祖(遶境)。」

虔誠祈禱，盼望家中4隻18歲到1歲，認養來的狗狗，天天開心。

飼主 吳世結：「(剛剛好耶 好可愛喔)，家裡4個(狗狗)都是救來的，牠是治療犬，類似狗醫師，平安符，希望你可以幫助更多人，然後健健康康的。」

鳳山鳳邑開漳聖王廟主委 鄭安秝：「主人有這個使命以及責任感，還有對毛孩子們的關愛，很棒的一個正能量，對於飼主文化，愛寵物，愛毛孩，這是一個很好的開始。」

高雄市農業局長 姚志旺：「Mini來，掛一下平安符喔，認養，不要棄養，當作一輩子照顧的伴侶，現在棄養的這些情況，相對減少很多了。」

給毛寶貝不只是保平安的信物，更是對牠一輩子的承諾。

