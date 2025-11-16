好伴狗狗戴草帽下田挖地瓜 體驗一日農夫生活

秋風起、地瓜香，一群毛孩農夫在泥土間翻滾歡笑的畫面，成為高雄大樹龍目里最療癒的風景；來自「好伴狗狗」的十五隻狗狗，戴上農用草帽、搖著尾巴，跟著飼主一起走進「無化肥與合成農藥、友善栽種」的農田中，體驗一日農夫的地瓜收成樂。(見圖)

高雄市動物保護處今(十六)日說明，該處於暑假開辦一系列「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」讓大家可以學會如何和自家狗狗安全且正確地投入大自然的懷抱；從酷夏狗狗清涼的游泳課到國際防災日的寵物熱衰竭與急救CPR課程，天氣涼爽的十一月動保處就帶好伴狗狗們實地到戶外演練，以戶外犬環境探索練習訓練為主題，讓自家狗狗安全且正確地投入大自然的懷抱，避免干擾環境。

今日活動現場充滿歡笑聲與汪汪聲，狗狗們在鬆軟的泥土間聞聞挖挖，不少毛孩甚至用鼻子幫忙找出地瓜蹤影，讓主人們又驚又喜；其中最吸睛的莫過於米克斯「噠噠」，牠一進田就興奮得停不下來，不僅鼻子靈敏、挖得又快又準，被封為「地瓜獵人王」。主人笑說，牠超愛吃烤地瓜，今天大概是聞到味道了，整個挖到不想回家！

另一個焦點則是燕巢動物收容所領養回娘家的「花生」和「卡布」，進入家庭後，在有愛的照顧下身材顯得跟農田裡的地瓜一樣圓潤，這天，他們戴著草帽在田裡滾來滾去，逗得所有人哈哈大笑；現場還特別為好伴狗狗準備「寵物草帽」，許多狗狗戴小草帽，化身超萌小農夫，萌度爆表。農田中一片生機盎然，狗狗們在鬆軟的泥土間又聞又挖，現場氣氛熱鬧又溫馨。

「大樹蓁愛玉園」農場主人謝詠郎也親自分享友善耕作理念，讓大家在體驗中認識「不使用化學藥劑、以生態農法保護土地」的理念，從土壤保護到無農藥栽培，讓大家了解每一顆地瓜的成長背後，都蘊藏著對環境的尊重與愛護。

農業局姚志旺局長表示，我們希望透過這樣的活動，讓飼主和狗狗一起親近土地，學會珍惜食物與環境；這場活動不只是「挖地瓜」農事體驗，更是一場與土地連結、與毛孩共學的體驗。毛孩們在自然環境中奔跑、挖土、曬太陽，不但紓壓，也增進了與主人的互動與默契。未來也將持續舉辦結合動物友善與環境教育的活動，讓更多人了解「友善農業，從一隻狗狗、一顆地瓜的笑容開始」。