好佛心! "整顆草莓"麻糬僅10元 顧客排隊等3小時

南部中心／曾虹雯、鄭兆佐 高雄市報導

10元銅板能買到到什麼？帶您來高雄來看看，包著整顆草莓的麻糬只要十元銅板。每天下午還沒營業，就吸引顧客排成長龍，等待三個小時就是要買到。佛心價格用的是真材實料的新鮮草莓，每年只有草莓季節限量出攤三個月。





高雄三民區季節限定的草莓麻糬攤，每年只有草莓盛產的三個月才有出攤。（圖／民視新聞）





老闆快手包個不停，Q彈的糯米外皮包入整顆新鮮草莓。這一顆香甜的草莓麻薯，居然只要10元銅板。顧客說，以當季的話草莓現在都還蠻貴的，這邊還是這個價格真的還蠻便宜的。超佛心價格吸引民眾頂著寒風大排長龍。高雄三民區季節限定的草莓麻糬攤，每年只有草莓盛產的三個月才有出攤，草莓口味每天限量三百顆，就怕有人掃攤，限定每人只能買6顆，不到三個小時通通賣光。

包著整顆草莓的麻糬只要十元銅板。（圖／民視新聞）





有顧客前一天排了一個多小時沒排到，不死心再來排一次，覺得非常值得。出攤前細心挑著草莓蒂頭，用的是來自苗栗，真材實料的新鮮草莓。超佛心的10元銅板價，一賣就是好幾年，儘管物價成本飆漲，老闆依舊苦撐。老闆林先生說，草莓大福一個人只能購買4顆，這種十塊錢的草莓糖心，大概一個人是六顆，最早有人１２點來排隊。那時候是想說因為這個社區，就是衝著一些學生，打著佛心（價格）來吸引學生，原則上就我自己一人作業，做多少算多少。

要讓學生便宜品嘗好滋味，老闆堅持繼續維持佛心價，想吃的民眾得有耐心，趁早排隊。





原文出處：好佛心！ 高雄「整顆草莓」麻糬僅10元 排隊等3小時也甘願

