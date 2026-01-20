好佛！這公司春節連放35天「開工還能領2萬」原因曝光超暖

大陸中心／游舒婷報導

別人的公司！中國浙江溫州市一間公司近日因為超狂的公司福利受到網友熱議，原因就是該間公司的老闆堅持讓員工在春節時放35天假，員工放完假回來還能拿開工大紅包，讓大家相當羨慕。而公司福利引起討論後，該名老闆也習以為常地表示，公司從11年前就開始有這個福利了。

中國一間公司春節祭出超狂福利，不僅春假長達35天，開工還有大紅包拿。（圖／資料照）

綜合陸媒報導，中國浙江溫州市一間叫「浩運五金」的公司公布春節假期安排，表示將從2月1日開始一路休到3月7日，總共35天。不只如此，老闆考慮到員工家中狀況，如果家中有學齡兒童，可以選擇在開學後兩天回公司。

從浩運五金發布的通知上可以看到，2026年春節從2月1日至3月7日放假調休，共35天，3月8日（星期日）正式上班，同時也提醒大家，只要是按時放假、準時回到公司上班，公司將發放人民幣5000元的開工紅包（約新台幣2萬2675元），家中有學齡前孩子的員工若因學校安排晚回，還是可以領到相同福利。

超強福利公告後，在網路上掀起一番討論，公司負責人張有運接受採訪時表示，他們公司已經維持這個模式11年，因為他們有不少員工都是外地人，回家一趟都相當耗時，如果照一般的假期，他們能陪伴家人的時間就不多，才會有這樣的安排。至於被說是幸福企業，張有運直言，他認為要讓員工感到幸福、才比較有工作動力，以後也會繼續維持相同福利。

