好像寄生蟲！癌細胞會躲避免疫攻擊 慢性發炎、腸胃差是警訊

癌細胞對身體來說很像外來物，因為它的基因已經跟正常細胞不同。癌細胞要在身體存活，關鍵不是長多快，而是能否躲過免疫系統辨識，慢慢改造周圍環境，讓組織結構、營養供應都變成對它有利的狀態。

2026年發表在《歐洲分子生物學組織期刊》的研究，用寄生蟲來比喻癌細胞。（示意圖／Pexels）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，2026年發表在《歐洲分子生物學組織期刊》的研究，用寄生蟲來比喻癌細胞。寄生蟲會分泌酵素把組織結構拆掉，鑽進血管找適合生存的地方。癌細胞也會分泌基質金屬蛋白酶，把細胞外的支撐結構溶掉，幫自己開一條轉移的路，特別愛往肺、肝、腦、骨頭這些地方跑。

張家銘說明，癌細胞會製造很多調節型T細胞讓免疫系統變溫和，啟動免疫檢查點訊號讓免疫細胞容易累，改變自己表面看起來像正常細胞，甚至會抑制白細胞介素33這個身體的警報系統。久了以後，免疫系統會對這個外來者越來越習慣。

癌細胞會抑制白細胞介素33，而這個訊號最重要的來源就是腸道。（圖／Photo AC）

張家銘指出，當調節型T細胞、轉化生長因子beta、白細胞介素10長期偏高，免疫系統會進入特別狀態，清除異常細胞的能力慢慢下降。這種體質常見的表現包括很少發燒卻常覺得累、小感染拖很久、傷口修復慢、檢查數值都在邊緣值，這是免疫反應變慢的體質。

張家銘提到，癌細胞會抑制白細胞介素33，而這個訊號最重要的來源就是腸道。當一個人開始常常腹脹、吃一點就不舒服、排便節律亂掉、對很多食物變敏感，代表的不只是腸胃問題，而是免疫系統對外界威脅的感覺變遲鈍。

張家銘說明，癌細胞跟寄生蟲一樣偏好無氧代謝，會製造大量乳酸。乳酸會直接讓免疫細胞變沒力，特別是殺手型T細胞與自然殺手細胞。當一個人長期飯後血糖高、容易肚子一圈肉、有脂肪肝、運動後恢復慢，代表身體已進入乳酸偏高的免疫抑制環境。

愛吃甜食跟精緻澱粉、運動量少，身體就會慢慢變成免疫雷達不靈、代謝效率不高的環境。（示意圖／Pexels）

張家銘指出，特別容易走進這種狀態的人，常有壓力長期很大、睡眠品質差、愛吃甜食跟精緻澱粉、運動量少、腸胃常不穩定等共通點。這些條件加在一起，身體就會慢慢變成免疫雷達不靈、代謝效率不高的環境。

張家銘建議，真正要調整的是整個免疫生態系。從作息開始，睡眠節律穩定、腸道顧好、多樣性纖維、發酵食物、少精緻糖。讓身體多用粒線體發電，少糖、多肌肉活動、會流汗的運動。壓力管理也很重要，長期壓力會讓免疫系統待在不對的節奏。多接觸自然、陽光、空氣、微生物多樣性，都是在幫免疫系統重新校正。

