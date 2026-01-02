好兄弟蔡正元將入獄 邱毅怒嗆馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

政治中心／劉宇鈞報導

前總統馬英九被控三中案賤賣黨產及侵占阿波羅公司資產案，2021年一審判馬等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月。近日二審宣判維持一審判決，蔡恐將服刑。身為蔡正元好兄弟的前立委邱毅不忍了，發文替蔡叫屈，也批馬英九「過河拆橋的老毛病又犯了」。

邱毅1日說，年紀大了坐牢特別辛苦，他的兄弟蔡正元卻要進去了，當蔡打電話告訴他這個消息時，聽得出來蔡有感傷，蔡捨不得嬌妻和小女兒，「他原本可以輕鬆擺脫這個官司的」。

邱毅指出，三中案是牽涉到國民黨賤賣黨產的大案，案子的主角是馬英九，所謂三中就是中影、中廣、中視，蔡正元負責的是中影，為此蔡背上了這條倒霉官司，但蔡還很有義氣的，做了馬的司法防火牆。

邱毅提到，在上次收押禁見時，檢察官輪番上陣，威逼利誘，就是要蔡正元供出馬英九，轉做污點証人，然後蔡就可無罪、緩刑或輕判，那時蔡的嬌妻即將臨盆，蔡當然很想出去，陪伴妻子看著小生命誕生，但即使如此，蔡還是很硬氣的挺住，最後是馬一審、二審沒罪，蔡反而被重判三年六個月。

邱毅直言，二審宣判後，馬英九興奮的說，希望自己是被司法追殺的最後一人，「他過河拆橋的老毛病又犯了」，馬忘了蔡正元還陷在司法追殺的坑裡，馬也忘了蔡做了自己的司法防火牆。

