好兇! 公車進站童靠近遭運將辱罵 家長:小孩懼怕搭車

生活中心／綜合報導

來看到我們的獨家報導，有家長帶著小朋友搭公車，公車靠站時，小女童心急從人行道往下走，卻疑似被駕駛員罵了一句"是白癡嗎"，讓六歲小女孩從此害怕再搭公車。家長不滿司機為何至今不願道歉，但公車業者也強調，站長已經道歉，會特別再宣導，解釋司機也是為了避免靠近危險，才會出聲提醒。

公車進站靠近停靠區，這時候一名小女孩走下人行道。公車駕駛：「帶小孩怎麼帶的。」行車紀錄器突然聲音消失，接著又馬上聽到，駕駛朝著家長警告，想提醒公車靠站別突然靠近，避免發生危險，只是這沒錄到的聲音，到底是什麼？當事家長：「一上車司機竟然凶狠的罵我們『白癡喔』，我們很錯愕，我也不敢講什麼，我就默默帶小朋友走到後面去，小朋友事後就覺得很難過，而且她現在每次搭公車都很害怕。」

有家長指控小孩被公車駕駛罵「白癡」，讓小孩畏懼搭公車。（圖／民視新聞）

發生在上個月15號，乘客帶著小孩搭乘承德幹線，指控駕駛員嚴厲指責，事後駕駛不願道歉，讓小朋友畏懼再搭公車。大南客運業務部經理雷祥華：「我們可能表達方式不太恰當，跟家長表示正式的道歉，乘客應對進退的時候，應該要注意到，要維持親切的態來服務乘客。」北市公運處業稽科長梁筠翎：「經過確認這個影像的紀錄之後，我們發現它沒有辦法明確的辨識，駕駛長跟乘客對話的詳細內容，我們已經把這一個缺失的部分，列在公車服務評鑑，有關監視錄影器妥善率去做扣分。」

公車業者表示，站長已經向家長致歉，但家長不買單，認為應該駕駛員要親自致歉。（圖／民視新聞）

民視記者周容萱：「不過其實為了安全起見，站在人行道上揮揮手公車也幾乎都會停下來，或是現在有不少公車亭，都有這樣的候車按鈕，只要按下去，上面的公車站牌就會亮起來，也就是提醒公車駕駛員要記得停車。」當然，擔心危險發生必須提醒，但這語氣或許稍微緩和一些，就能避免後續爭議。

