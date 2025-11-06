好兇！FBI局長遭爆搭公務飛機看女友演出 反嗆：她為國家貢獻超多
聯邦調查局（FBI）局長卡什．帕特爾（Kash Patel）日前遭爆搭乘公務飛機前往看小19歲的歌手女友亞歷克西斯．威爾金斯（Alexis Wilkins）在摔角比賽中的演出；事件傳開引起公憤，不過帕特爾並不以為意，甚至抨擊網路謾罵他的人是「不明真相的網絡無政府主義者」，認為女友的貢獻比大多數人「活10輩子都多」。
根據外媒報導，45歲的FBI局長帕特爾遭爆搭乘公務飛機，只為了看一場歌手女友在摔角比賽中的演出；消息一出，網友紛紛前往2人社群留言謾罵，直言「你騙了美國納稅人」，大酸「很高興得知政府停擺並沒有影響你男友使用私人飛機」。
不過帕特爾並不認為有錯，反稱抨擊他的網友是「不明真相的網絡無政府主義者」，為女友辯護道「針對亞歷克西斯，一位真正的愛國者，也是我引以為豪的人生伴侶」、「她是一位立場堅定的保守派人士，也是一位鄉村音樂巨星，她為這個國家所做的貢獻比大多數人活10輩子都多」，認為自己擁有這名歌手女友相當幸運，同時認為攻擊她是件「懦弱的行為」。
帕特爾辯解後，其發言人威廉森也為他辯護，表示帕特爾的旅行花費與2名前FBI局長相比簡直微不足道，認為「他偶爾可以請假去探望家人、朋友或交往多年的女友。但他並不經常這樣做」。
前FBI特工凱爾．塞拉芬就在社群酸帕特爾「親愛的FBI員工們：很抱歉，政府沒錢了」，保守派評論員也說，雖然「我並不關心亞歷克西斯」，但「FBI局長竟然在推特上為他的女朋友辯護，不是妻子，而是女朋友。」感到震驚。
報導指出，帕爾默在FBI工作27年，主要負責危機管理，為資深官員，如今遭爆使用公務機看女友表演，多位知情人士表示，帕特爾的「下台」與此事件直接相關，猜測下一步不是辭職，就是被解僱。
