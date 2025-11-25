好冷暖胃！ 「沙茶+蝦米香」豬血湯PK豬腸豬血湯

台北西門町一間豬血湯老店，一早生意變好，主打湯頭喝起來有沙茶味、蝦米香。（圖／東森新聞）





天冷來喝點熱食暖胃！台北西門町一間豬血湯老店，一早生意變好，主打湯頭喝起來有沙茶味、蝦米香，不少老饕更推薦還得再配一碗「梅子滷肉飯」，是天冷必吃的經典組合。另外，也有業者主打「豬血豬腸湯」，不配滷肉飯，而是配刈包或油飯，暖胃又有飽足感。

有顧客表示，店內餐點口味不錯，整體感受較為溫暖、舒適。冷冷的天，最適合吃暖呼呼早餐。台北西門町這間豬血湯老店，主打湯頭每天清晨5點開始煮，喝起來有兩種層次，不只沙茶味還有蝦米香，越喝身體越暖。

除了喝暖呼呼的豬血湯外，在地饕客也推薦必點一碗「梅子滷肉飯」，搭配著吃是天冷的必吃組合。同樣在台北萬華，另一間老字號店，不少人習慣點的是豬血加豬腸湯，另外再搭配一個刈包，早上吃暖胃又有飽足感。

一口湯、一口刈包，看似不相干的兩樣小吃，搭一起卻意外合拍。這家開了40年的老店，還沒到午餐尖峰時間，客人一直上門。隱藏點法當然不只一種，刈包算基本，豬血湯＋油飯也是懂吃人的經典set。

也有顧客說，早上喝點熱的，讓上班時精神更好。而豬血湯老店的黃姓老闆娘表示，南部的飲食口味偏甜，北部則較重鹹，因此南北部的豬血湯湯頭風味也有所不同。

高雄一間人氣老店同樣很狂，豬血湯滿滿配料，大腸、豬血，甚至還有豬皮。有人配炒飯，有人配米糕。豬血湯配餐配什麼，原來南北有點不同，北部許多人愛配滷肉飯、刈包或者乾麵；南部人則是連炒米粉、鹹粥、米糕都能搭配，全看個人口味。

有顧客表示，自己很喜歡把豬血湯搭配炒麵享用，不過也有不少人偏好肉燥飯。也有顧客說，其實就看每個人的口味與當下想吃什麼，各有所愛。也要提醒民眾，東北季風南下，周二晚上到周三清晨天氣會最冷，記得穿暖吃暖，別感冒了。

