好冷！今晨最低溫下探7度 白天起「冷氣團減弱」迅速回溫

大陸冷氣團發威，今（15）天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍只有11至13度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會溫度再更低一些，尤其竹苗近山區出現10度以下，清晨最低溫在新竹關西，僅7度，新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣也持續亮起低溫特報黃色燈號；不過，白天起大陸冷氣減弱將回升，冷熱交替，請注意氣溫劇烈變化。

12/15早上7點溫度分布圖。圖／翻攝自中央氣象署

氣象署說明，大陸冷氣減弱後，隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，水氣上也減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、臺東地區及恆春半島有零星降雨機率；風力方面，東北風仍明顯偏強，桃園至彰化、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，海邊活動請多加留意。

展望未來天氣，週三（17日）東北季風將再稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，週五（19日）東北季風將減弱，不過，水氣反而稍增多，迎風面有雨，週日（21日）東北季風將再增強，北部及東北部天氣轉涼。

一週天氣預報。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日清晨大陸冷氣團影響，中南部污染物稍易累積；白天起環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

