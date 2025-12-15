好冷！外送員突路倒命危 民眾急圍三角錐幫CPR

今15日下午一點多北市信義區一名外送員疑似因為身體不舒服，倒地後沒了呼吸心跳。（圖／東森新聞）





今（15）日下午一點多，北市信義區一名外送員疑似因為身體不舒服，倒地後沒了呼吸心跳，路過民眾見狀連忙打電話求救外，還有熱心的牛肉麵店老闆第一時間上前實施CPR，救護人員到場接手，成功搶回外送員性命。而近期北台灣氣溫變化大，從12/13截至12/15下午3點，雙北地區共有32人因為身體因素，送醫前失去生命跡象。對此醫師提醒，除了要做好保暖工作之外，也可以適時的按摩穴道。

外送員獨自坐在機車上，下一秒突然連人帶車「砰」的一聲重摔倒地，後方路人看見趕緊走上前確認外送員狀況，還有人擔心巷子裡人多車多，可能會發生危險，趕緊搬來三角錐擺在外送員周圍。

根據了解，這一名外送員疑似騎車來這邊，到超商裡面買東西，結束之後還坐在機車上面一陣子，卻因為身體不舒服，倒地後沒了呼吸心跳，路過民眾和附近店家趕緊打電話求救。

事發在今天下午一點多台北市信義區捷運市政府站附近，熱心民眾第一時間跟死神拔河，搶救外送員性命，救護車消防車也火速趕抵現場，好在路倒的外送員已經恢復呼吸心跳。

目擊水果店老闆簡先生：「牛肉麵店老闆就先幫他做CPR，然後後面救護車就來，很快5分鐘內就到了，在這邊搶救，大概15分鐘左右吧。」

熱心救人牛肉麵店老闆張先生：「趴在那裡啊對不對，他腳還勾在摩托車上面，人已經趴在那邊了，我趕快把他翻過身來，胸口壓一壓。」

外送員路倒原因還有待進一步診斷釐清，也要提醒民眾，入冬後北台灣天氣變化大，尤其13日晚間大陸冷氣團南下，全台氣溫斷崖式下降。根據雙北消防局統計，從13日凌晨截至15日下午3點，分別接獲17件以及15件內科OHCA的救護案件。

家醫科醫師劉伯恩：「起床後至少要喝200cc到300cc的溫水，先喝溫水下去，會讓身體的血液循環好一點，體溫也比較接近室溫。做一些手部的按摩，有一些穴道跟心臟，心包經的勞宮穴的這個地方。」

溫度驟降出門在外，要多注意自身身體狀況，做好保暖工作。

