好冷! 宜蘭中途之家啟動"毛孩防寒大作戰"

地方中心／黃富溢報導

受冷氣團影響，全台氣溫驟降。民眾穿上厚重衣物防寒，毛孩也被冷到皮皮剉。宜蘭流浪動物中途之家，周四啟動毛孩防寒大作戰，宜蘭代理縣長林茂盛也特別到場視察。中途之家不僅設置煤油暖爐，還有志工為毛孩製作衣服，希望這些貓狗別受凍了。

浪浪幼犬，水汪汪大眼，不斷靠近，可愛模樣讓人想抱緊處理！最近全台低溫，氣溫急凍，毛孩被冷到蜷縮在一起。宜蘭流浪動物中途之家，怕毛孩也受凍，也開始啟動防寒大作戰。設置了六個煤油暖爐，也加裝帆布，避免冷風灌入。除了加裝硬體設施，中途之家所長：「我們志工也縫製一些舊衣物，讓小狗有衣服穿。」中途之家志工也發揮巧手，為毛孩縫製防寒衣物，讓浪浪在寒冬中也能被愛意包圍。

好冷! 宜蘭毛孩蜷縮發抖 中途之家啟動"防寒大作戰"

中途之家放置煤油暖爐（圖／民視新聞）

前來視察的宜蘭縣代理縣長林茂盛，更親手幫毛孩穿上衣服。桌上的小狗不停想跳下桌，場面一度失控，穿上新衣後，開心得直搖尾巴。





防疫所更趁勢，推出各種Q版小動物的雨傘，希望大眾能一同愛護毛小孩。代理縣長也提到，未來將編列八百萬元的預算，讓中途之家的浪浪們能有更好的照顧。

中途之家加碼推出Ｑ版動物雨傘（圖／民視新聞）













