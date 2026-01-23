好冷！影響2.35億人冬季風暴來了 美官員列天災必備生存套件和注意事項台灣人也可參考

美國氣象當局正緊急呼籲民眾提前做好準備，一場規模龐大的冬季風暴預計將在本周末橫跨美國超過3200公里範圍，影響超過2億3500萬人，涵蓋40多個州。這場風暴可能帶來大量積雪、雨夾雪以及凍雨，從1月23日開始延續至1月26日，引發廣泛的停電危機、危險的行車條件以及長期中斷的擔憂，根據國家氣象局局長肯．格雷厄姆（Ken Graham）的說明。



格雷厄姆美東時間1月22日接受FOX氣象頻道訪問時表示：「現在就開始準備。如果考慮到停電和嚴寒，你需要準備好足夠一周所需的物品。」

冬季風暴前須儲備那些必要用品？



國家氣象局建議民眾在冬季風暴來臨前儲備必要用品，包括：手電筒及額外電池、額外食物和水源（如不易腐壞的項目如穀物棒、堅果和乾果）、電池供電的NOAA氣象收音機或可攜式收音機、額外處方藥物及急救用品、嬰兒必需品如尿布和配方奶、加熱燃料、緊急熱源（如適當通風的空間暖爐）、有效的滅火器及煙霧警報器、額外寵物飼料。

官員同時提醒大眾，絕對不要在室內或密閉空間運轉發電機，並確保一氧化碳偵測器正常運作。

格雷厄姆說：「當停電發生時，很多人會使用發電機。我懇請大家正確使用它們。我們因發電機不當使用而失去許多生命……請將它們遠離房屋。它們可以使用，但要正確操作，因為不當使用可能帶來危險。」

車中冬季生存套件包含哪些？



國家氣象局也建議民眾在車輛中準備冬季生存套件。

該套件應包含手機及充電器、毛毯、手電筒、急救箱、不易腐壞食物、額外衣物、貓砂或沙子用於增加輪胎抓地力、鏟子、刮冰器及刷子、防水火柴、基本工具組以及紙本地圖。

農民及寵物主人也被鼓勵將動物移至室內或有遮蔽的區域，儲備額外飼料，並確保水源供應。

格雷厄姆指出：「全國超過一半人口將經歷冬季天候。這場風暴的規模之大，從新墨西哥州一直延伸到新英格蘭地區，將對大量民眾造成重大衝擊。」



