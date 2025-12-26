好冷! 把握三九天 敷三九貼強化陽氣

「三九貼」透過辛散溫熱的中藥針對穴位進行敷貼，補充、激發人體陽氣，適用於虛寒體症。

（安南醫院提供）

記者徐義雄、王勗∕綜合報導

中醫三九貼的第一「九」只剩最後幾天。台中慈濟醫院中醫部醫師張敏筠指出，今年冬季氣溫起伏劇烈，過敏、氣喘與虛寒體質的人症狀容易加劇，把握「三九天」做穴位敷貼，是改善免疫調節、強化陽氣的關鍵時機。

張敏筠說明，中醫一年有2個調整體質、改善過敏與虛寒症狀的黃金時節，一是氣候最炎熱的三伏天，另一個就是最寒冷的三九天，冬季的「三九天」尤其與呼吸道疾病、過敏性體質調理密切相關。今年冬至後次日起算的第一個九天周期將在12月30日結束。

廣告 廣告

中醫「天人相應」觀點，三九天是自然界陰陽消長的轉折期，陰氣最盛、陽氣潛藏，人體較易受寒邪侵襲，引發過敏性鼻炎、氣喘、反覆感冒與手腳冰冷等症狀。可以辛溫散寒藥材敷貼特定穴位，藉中藥與穴位刺激幫助調節免疫系統，運用自然節氣及人體規律改善體質。

張敏筠說，「三九貼」根據陰陽五行理論，透過溫熱性藥材敷貼特定穴位經皮膚吸收，促進陽氣升發並補強身體防禦力，適合反覆呼吸道感染、慢性過敏性鼻炎、氣喘、小兒體質虛弱，及容易怕冷、四肢冰冷、腹瀉或經痛的人敷貼。

張敏筠強調，現代人常處冷氣環境，體質偏寒的人很多，三九貼配合充足睡眠、保暖與均衡飲食，能更好扶助陽氣。

「三九貼」療法，以辛溫散寒藥材敷貼特定穴位，藉由中藥與穴位刺激幫助調節免疫系統，運用自然節氣及人體規律改善體質。（記者徐義雄攝）

安南醫院中醫部指出，三九貼臨床上常用藥物包括元胡、細辛、白芥子等輔以生薑汁調製為膏狀，針對背部大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等穴位敷貼，以溫養經絡方式調節臟腑及氣血運行狀態。

安南醫院強調，三九貼屬於中醫外治法，利用熱性藥物貼敷在特定穴位上經皮膚吸收，從而達到改善體質，因此體質的判定十分重要，也決定著後續的治療，提醒民眾應充分與醫師諮詢，切勿自行調配藥物敷貼。