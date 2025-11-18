好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。

未來降雨趨勢部分，黃恩鴻表示，明天仍是以迎風面降雨為主，但雨勢稍為趨緩，降雨區域也稍微變小，主要在桃園以北、宜蘭、花蓮；隨著時間從週四至週末，仍是以迎風面降雨為主，但是整體雨勢再小，雨區也縮小，集中在基隆北海岸、大台北地區、花蓮，其他地區則是多雲到晴的天氣型態。下週一（24日）的東北季風增強，對於北部、東半部迎風面地區產生短暫雨的天氣型態。

未來降雨預測圖。（圖／氣象署提供）

一週溫度趨勢方面，黃恩鴻也說，從今天至週五受到冷空氣影響，尤其在週三（19日）及週四（20日）的清晨是預估最低溫出現的時候，也就是今晚至明晨溫度是逐漸下降；北台灣今天為16到19度，感受濕冷，中南部、花東白天溫度有回升，但預估晚上後溫度逐漸下降，今晚恐下降至17度左右。

中部以北、宜蘭明（19）天清晨普遍低溫為15、16度，而南部及花東約17、18度；局部沿海空曠地區、近山區平地溫度恐更低，各地感受明顯轉涼冷。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻提醒，隨後至週四（20日）清晨各地感受明顯涼冷，白天至中午溫度略為回升，但低溫方面仍在20度以下，高溫還是偏低感受偏涼；必須等到週末假期，溫度才會比較回溫，預估隨著東北季風的減弱，週日（23日）西半部高溫會到27至30度。

此外，由於下週一（24日）後是下一波東北季風南下，預估會影響至下週四（27日），但因與這一波東北季風相比較弱，溫度雖會下降，但幅度不會那麼明顯，只是感受仍是早晚較涼，特別是北台灣整日偏濕涼。

