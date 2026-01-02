【記者陳世長台中報導】面對超高齡社會來臨與多元公共衛生挑戰，台中市政府以「全民健康安全」為核心施政目標，七年來持續推出多項全國首創與制度型政策，從醫療、長照、防疫到食安與疫苗服務，全方位強化城市健康韌...
強烈冷氣團持續！中央氣象署發布低溫特報，提醒民眾留意越晚越冷，前中央氣象局局長鄭明典觀察近日台北氣溫變化，也說「看來有機會挑戰寒流」。詳細天氣變化，氣象粉專「天氣風險」發文說明，未來有兩波溫度低點，最冷的今晚到明晨，中北部、東北部空曠地區低溫可能剩7至9度、第二波低點是明晚到週日（4日）清晨，同區域約在8至10度或以下。週日白天回暖後，下週可能又轉冷。
【記者陳世長台中報導】推廣冬季高山旅遊特色，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾不必遠赴海外，在台中就能感受宛如雪國般的冬季風景。隨著氣溫下降，位於高山地帶的梨山迎來一年中最迷人的旅遊季節，雪景、梅花與星空交...
70歲飛安會首屆調查官李寶康近日接受鄭弘儀的專訪，在三立電視台節目《話時代人物》分享經歷，他曾任職於長榮航空，直到飛安會成立，他決定為民付出，擔任飛安調查官，曾調查過大大小小的空難事件，例如1999年德安航空公司直升機撞山事件，過程中他背著罹難者的「小腿」下山，另外，李寶康的招牌大鬍子形象，其實也與調查案件有關，為了履行和罹難者的承諾。
到底怎麼開的？台南市小東路今（2）日下午2時許發生一起離譜車禍，陳姓老翁駕駛自小客車，突然推撞前方車輛，肇事後並未立刻煞停，還一路往前開，整起事故一共波及7輛車，警方獲報趕往現場處理，幸陳翁僅輕微扭傷，驚嚇後回神將面臨賠償，詳細事故原因仍待警方釐清。
熱水器大盜!來看基隆安樂區有民眾，昨天(1/1)晚上洗澡時，發現沒有熱水，以為管線出問題，外出查看，卻發現整台熱水器不翼而飛，通報里長調閱監視器後發現，原來有一名竊賊上門，平均只花5分鐘就拆下熱水器，手法相當熟練，已經有6戶民宅遭竊。
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書,BT21 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。
[NOWnews今日新聞]高雄市政府今（2）日發布人事異動，現任水利局長蔡長展，將於下周一（5日）調任內政部擔任參事，其職務懸缺將由現任副局長蔡易勳代理。高雄市長陳其邁對此表示，蔡長展局長是具備高度水...
墨刻圖書,牙齒,牙口,保健,健康,老化 當我們談論健康老化時，往往關注的是心臟、關節或記憶力，卻很少有人真正把目光放在「牙齒」上。然而，牙齒的狀態，往往決定了一個人能否吃得好、活得久。事實上，多數人並非因為年紀大而失去牙齒，而是長年累積的錯誤使用與忽略保養所致。想讓牙齒陪你走到100歲，其實關鍵不在昂貴治療，而是日常中幾個容易被忽略的習慣與觀念，現在就教你8個關鍵面向的提醒與做法，幫助你延長牙齒壽命邁向100歲！
[NOWnews今日新聞] 外交部發布最新民調，結果顯示國人對賴清德政府上任一年半以來，外交表現給予正面肯定，整體滿意度近6成，外交部長林佳龍的對外關係處理滿意度更突破6成8。在具體政策推動...
立法委員林岱樺今（2）日發布了最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，這不僅是一段 30 秒的影像，更是她守護這座城市 25 年來的深情告白。影片中那句「將希望交給願意承擔的人」，瞬間戳中了無數市民的心，也象徵著高雄即將從一個承載重工業轉型壓力的城市，跨步邁向具備國際競爭力的未來。
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導民進黨高雄市長黨內初選，1月3日下午２點將在民視舉辦政見發表會，立委邱議瑩2日提前和幕僚進行特訓，模擬政見發表會現場狀況。另外，立委林岱樺發布了最新形象短片，賴瑞隆和許智傑也都做好準備，要在政見會提出願景，爭取選民支持。
115年度總預算尚未付委，今(2)日的「雙柯會談」中，立院民進黨團總召柯建銘，特別拜託前民眾黨主席柯文哲幫忙處理預算案，因為一旦民眾黨「8席關鍵少數」同意，預算案就可以順利付委，對此，柯文哲尚未給出明...
國防部電展室主任由海軍出身的趙建國接任，曾為潛艦艦長到256戰隊長擁有完整歷練，這回接任電展室，在兩岸情勢緊張，將更為艱鉅。主要是因為電展室，不只是神祕的情報單位每天接收所有來自中國的大量訊號情報，進...
台北捷運自明（3）日起正式啟用QR乘車碼，民眾只需透過手機即可快速進出捷運站，可使用17家電子支付業者的乘車碼搭乘捷運，以全支付刷捷運、公車最高50%回饋，全盈+PAY搭10次送888元等，通勤也能賺回饋。
墨刻圖書 白髮往往是五、六十歲後才會顯著出現，但近二十年來，白頭髮年齡層急速下滑，在校園、職場到咖啡館，「少年白」不再稀奇。實際上白髮飆升的關鍵，並非只有遺傳或自然老化，而是——現代生活模式的大改變。長期營養不均、壓力高、運動少、血液循環差，加上無所不在的電子產品，讓本來健康的毛囊也漸漸被擊垮，白髮自然越長越多。3大白髮迷思更困擾著白髮激增者，這裡也推薦5大生活守則日常就要防白髮增生！
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導端子廠建通（2460）受惠電器插頭類端子市場需求增加，台灣廠區特殊新型銅材廠出貨量突破100公噸，後續可望再推升業績走揚。...
民眾黨前主席柯文哲近來動作頻頻，今(2)日為了協助自家立委陳昭姿，推動人工生殖法修法，拜會立法院朝野黨團，國民黨團熱情迎接，總召傅崐萁還笑稱柯文哲是滿血回歸，綠營這頭，除了拜會黨團，也獨自與總召柯建銘...
（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）竹縣尖石鄉司馬庫斯教堂因結構老化，部落決定原地重建；長老優繞依將今天說，教堂是由族人徒手伐木興建，陪伴部落近30年，雖不捨近日將拆除，但新教堂將延續部落信仰與記憶。