好到中俄？川普放話奪島「格陵蘭爆反美示威」 美歐關係恐解體

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普揚言對歐洲8國加徵關稅，以逼迫丹麥出售格陵蘭後，引發格陵蘭、丹麥方面反彈。昨（17）天多座城市爆發反美示威，居民舉牌呼籲尊重自治與自決。歐盟亦以集體聲明警告，美歐關係恐遭破壞，陷入「下行螺旋」。

休想奪島！綜合外媒報導，在川普再次對歐洲盟邦施壓後，反美示威分別在丹麥首都哥本哈根，以及格陵蘭首都努克（Nuuk）等處登場。

抗議民眾手持「Hands Off Greenland（把手從格陵蘭拿開）」、「Greenland is not for sale（格陵蘭是非賣品）」等標語走上街頭，要求美方停止併吞別人的領土。

格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也加入遊行隊伍，他強調格陵蘭人有權自決未來、「我們的命運自己決定」。

民調：85%格陵蘭人反對加入美國

一份最新民調顯示，高達85%的格陵蘭居民反對加入美國。格陵蘭政界人士耶森（Erik Jensen）接受路透社訪問時，直指「格陵蘭不是商品，也不是殖民時代的遺留物，我們不願被賣掉，更不願被併吞。」

這場反美示威活動，由格陵蘭與丹麥的NGO非政府組織共同發起。丹麥境內的因紐特團體代表西辛（Camilla Siezing）指出，本次訴求核心是要求美國，必須尊重丹麥王國共同體，以及格陵蘭居民的自決權。

川普放話以「硬方式」奪取

川普此前稱美國可「easy way or hard way（容易或困難方式）」取得格陵蘭，前者指購買，後者外界普遍解讀為武力奪島。

川普並宣布2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭與英國課徵10%關稅，6月更提高至25%，直到美國順利「獲得」格陵蘭為止。

歐盟警告「危險下行螺旋」 破壞團結有利中俄

布魯塞爾方面，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔發表一致聲明，指川普對歐洲盟邦開徵的新關稅，將「破壞跨大西洋關係，並導致危險的下行螺旋」，強調歐洲將「團結、協調並維護主權」，不排除與美直接對抗。

歐盟外交主管卡拉斯（Kaja Kallas）亦認為，中國、俄羅斯「肯定樂見盟友分裂」。如果川普真的開徵新關稅，將使美歐共同繁榮「倒退」，影響歐盟專注於結束俄烏戰爭的核心任務。「如果格陵蘭安全受到威脅，我們將在北約框架內處理。」

針對川普的威脅，歐盟27國將於週日召開緊急大使會議討論對策。

