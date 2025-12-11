「好到要說謝謝」 黃暐瀚分析美新國安戰略：台灣晶片與地緣地位關鍵

美國川普政府公布最新、2025年版《國家安全戰略》。圖為報告封面。 圖：翻攝「X」@LyleJMorri

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今（11）日針對美國川普政府新版國家安全戰略報告進行分析，強調台灣在半導體領域的主導地位及戰略位置極為重要，美國不支持任何單方面改變台海現狀，並呼籲日本、韓國等盟友加大國防投入，共同壓制中國解放軍，維持台海和平。黃暐瀚直言，此報告對台灣而言「好到要說謝謝」。

黃暐瀚在分析中指出，美國國家安全戰略報告中，有關台灣的部分約佔一頁半（第23至24頁），重點聚焦於台灣的戰略價值及區域安全架構。他畫出三大重點：首先，台灣很重要，不僅在半導體領域佔據全球主導地位，其地理位置更能直通第二島鏈，將東北亞與東南亞分隔成兩個區域，影響區域平衡。其次，全球約三分之一的航運必須經過南海，這對美國經濟至關重要，因此南海不可被「潛在的敵對勢力」控制，無論是收取通行費或任意關閉航道，都將嚴重損害美國利益。第三，維持軍事優勢以遏制因台灣引發的衝突，已成為當務之急。美國將建立一支能夠抵禦第一島鏈遭受任何地區侵略的軍隊，但強調不能也不應該由美國獨自承擔此任務。

黃暐瀚進一步解讀，報告呼籲盟友必須加大投入、履行承諾，為集體防禦做出更多努力。川普總統堅持要求日本與韓國承擔更多責任，包括增加國防開支、強化威懾對手能力，並保護第一島鏈的安全。這不僅限於日韓，還延伸至台灣、澳洲與印度等夥伴，一起打造強力軍事力量，以有效嚇阻可能奪取該海域的潛在威脅。

在結論部分，黃暐瀚歸納三點：一、台灣很重要（晶片重要、戰略地位重要）；二、美國不支持兩岸片面改變現狀（中國不能打、台灣不能獨）；三、美國需要第一島鏈各國配合增加軍費，一起加入嚇阻中國的行列。最終結果將是「壓制解放軍，台海無戰事」，黃暐瀚認為，這對台灣絕非壞消息，反而是極為有利的戰略指引，值得台灣各界感恩與重視。

美國白宮於本月5日公布此份2025年國家安全戰略報告，報告全文33頁，提及台灣達8次，較以往版本更為強硬，凸顯川普政府對印太地區安全的重視。學者分析，此報告反映美國轉向「互惠與公平」的對華政策，同時強化盟友負担分享，以確保區域穩定。

