即時中心／徐子為報導



桃園市桃園區國際路平交道昨（12）天下午，有情侶疑似因激烈爭吵，女方闖入鐵道臥軌，雙方持續爭執，直到列車接近最後一刻才離開，所幸目擊路人趁北上區間車抵達前，事先按下緊急按鈕，讓列車有先減速，停在平交道上才未釀事故。至於肇事情侶見闖下大禍已提前開溜。此意外釀成台鐵至少4車次誤點半小時。鐵路警察局台北分局持續追查情侶身分，將依公共危險罪送辦。





目擊民眾表示，有一對年輕男女於昨下午4時13分許，在台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近發生激烈爭吵，男女一路追逐，最後由小路鑽進鐵道區，又繼續站在鐵軌旁口角，女子情緒激動，男子則頻頻求饒急勸阻。



附近民眾擔心北上區間車即將通過，提前按下「緊急按鈕」，系統立刻通知台鐵行控中心，並啟動列車緊急處置，列車提前減速停在平交道上，男子見情況越來越危急，急忙拉離女子。不過當桃園警方趕抵現場時，已不見情侶蹤影，整起事件在4時19分排除，讓台鐵列車得以順利通行。



台鐵公司說明，2194次區間車昨天下午4時14分行經內壢至桃園間的國際路平交道（K59+865）處，司機發現有民眾在路旁有侵入平交道行為，所幸路人將其拉住並未侵入。台鐵獲報後，即時起該路段限時速25公里慢行，並通知鐵路警察前往查看，鐵路警察在4時40分抵達現場，並未看見吵架情侶，於是回報現場報狀況已排除，即時起慢行解除，這起驚險事故共影響4列次延誤30分鐘。



針對此危險行為，鐵路警察局桃園分駐所副所長沈峰名表示，「查民眾行為涉嫌刑法第184條公共危險罪，全案調查後函送桃園地檢署偵辦」。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／好危險！情侶疑似吵架竟「臥軌逼停台鐵列車」後落跑 警方要追辦了

更多民視新聞報導

國造潛艦「海鯤號」驚傳液壓系統出包！台船公司認了：將改善缺失

江少慶未在25人保護名單恐被挑走？隊友張奕盼他能留富邦悍將

遭國防部打臉！澄清2億子彈底火採購案：合法公開招標

