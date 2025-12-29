好危險！ 高雄馬路驚見「長線懸掛」 用路人憂受傷

高雄市 / 綜合報導

高雄橋頭區仕隆、成功南路口，信號線疑似遭大車扯落，一條長線從交通號誌垂墜，懸掛在空中，用路人經過，怕受波及受傷，拍下影片提醒大家。附近民眾表示，當地信號線時常被扯落，導致紅綠燈停擺無法運作，影響用路安全，而交通局接獲反映已經派員前往搶修。

用路人開車，行經高雄橋頭區仕隆、成功南路路口，發現左邊一條長線。用路人說：「不知道是怎樣。」從交通號誌上，垂墜下來，懸掛在空中，要是風一吹，恐怕遭波及，目擊民眾表示當時經過嚇到，就怕被勾到導致意外，全程離得遠遠的。

附近民眾說：「大車勾到的，好幾天前大車，很高的貨車過去(勾到)，第四台就都停在這邊。」斷掉的是交通局的信號線，疑似被大車扯落，導致紅綠燈停擺無法運作，警方獲報也趕緊派員進行交通指揮。

附近民眾說：「很常勾到電線，昨(28)日半夜，我又聽到砰一聲，才發現電線斷掉，我當下嚇一跳，以為是什麼，砰一聲很大聲。」信號線扯落當下，當地民眾不只聽到聲響，還影響到周邊屋簷劇烈搖晃。

附近民眾說：「在扯動會連動連我們屋簷都晃動，扯到紅綠燈的時候是不是地也會震動，它是整個晃動的，因為他們過去車速很快，在扯的當下，你會以為地震來了。」

已經報警並通報主管機關，但信號線已經不是第一次被扯落，民眾也提出，是不是要再把線的位置設高一點，否則線墜落下來，波及經過車輛，後果不堪設想，而交通局回應，已經派員前往當地了解，要實際確認狀況，才能研議是否有改善空間。

