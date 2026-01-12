好厲害！周杰倫進軍澳網公開賽事 承諾贏了「捐百萬美金」

周杰倫將挑戰四大滿貫賽事之一的澳洲網球公開賽，成為最新賽制「1分大滿貫」的一員。（翻攝自周杰倫IG）

熱愛網球的周杰倫，經常觀看國際賽事，私下也勤練網球，如今，他將挑戰四大滿貫賽事之一的澳洲網球公開賽，成為最新賽制「1分大滿貫」的一員，1月14日先以球員身分參加澳洲網球公開賽，他放話：「如果最後勝利者是我贏了，100萬美元（約3100萬台幣）全部捐出去。」

澳網在官方社群發布消息：「從曾經用音樂征服體育場的華語流行音樂之王，到《青蜂俠》中的『加藤』，如今又轉型成為一名專注的網球運動員，歡迎周杰倫加入1 Point Slam以及澳洲網球公開賽。」

周杰倫熱愛網球，經常觀看國際賽事。（翻攝自周杰倫IG）

「1分大滿貫」是澳網在今年舉辦的全新賽制，預計在第一周舉辦，採用1分定勝負的規則，雙方以猜拳的方式決定發球或接發球，輸家淘汰、贏者晉級，10位業餘球員有機會能與22位職業球員對戰，最終冠軍可獲得百萬美元（約3123萬新台幣）。

周董將在14日當天出戰，他笑說：「因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了。」隨後笑指若能選擇，一定會選擇發球，原因爲何？他說：「至少可以碰到球。」

