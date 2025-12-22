好厲害！王力宏一場演出產出千億新台幣價值 馬斯克也留言：令人驚艷

王力宏日前在成都舉辦四場《最好的地方》演唱會，與機器人共舞。（西東音樂提供）

王力宏日前在成都舉辦四場《最好的地方》演唱會，場場爆滿可為人氣暴紅，此外，他成全球第一人，攜手宇樹科技機器人同台演出，把AI人形機器人直接帶進流行音樂演唱會現場，畫面一出，瞬間在全球炸開並瘋狂轉傳，短短一天內就破千萬點閱，就連特斯拉創辦人馬斯克都在社群平台轉發，並留言直呼：「令人印象深刻（Impressive）！」

王力宏與機器人同台共舞，不只在娛樂圈造成話題，連帶科技業也對此事讚不絕口，更驚人的是，此一話題效應立馬反映在資本市場，在演出畫面轟動全球隔天，多家機器人概念股，包括易德龍，星德勝，三豐智能、恆帥股份、臥龍電驅、兆威機電及中大力德等皆衝上破10% 漲停板，單日市值暴增，估算創造的整體市場，價值高達千億新台幣規模。

王力宏與機器人共舞，帶動多家機器人概念股漲停板，單日創造高達千億新台幣規模。（翻攝自網路）

不少專業分析指出，王力宏這一場令人驚艷的人機合體演出，讓人看到了「人形機器人進入文化產業」的巨大商業潛力，業內人士更紛紛表示，王力宏堪稱全球第一位把人形機器人正式帶進流行音樂大型演唱會的藝人先驅，且絕對不會是最後一個。

王力宏《最好的地方》成都演唱會，攜手宇樹科技機器人同台演出。（西東音樂提供）

王力宏是全球第一位與機器人共舞的歌手，帶動千億商機。（西東音樂提供）

在王力宏與機器人演出的這一刻，已被視為分水嶺，因為未來機器人不只會站上演唱會舞台，也會走進綜藝節目、商場、公共空間、跨年晚會，甚至成為娛樂產業的標準配置，形成穩定而龐大的新市場。

從音樂到科技，從舞台到資本市場，王力宏這次的演出不只是演唱會，更被形容為AI機器人正式走進大眾流行文化的關鍵時刻，王力宏，再次用一場表演，改寫了產業想象。

