好友反目成仇！基隆幫派男中彈陳屍保時捷 嫌犯投案

基隆市安樂區大武崙工業區今（12/15）發生槍擊命案，一名盧姓男子稍早用電話向警方說明自己開槍殺人了，死者鄭姓男子就放在鄭男的保時捷車上，車輛停在大武崙工業區的道路上。待警方趕到場確實發現一名男性陳屍車內，胸腔中彈，而盧男隨後也被逮捕了，警方目前正釐清犯案細節與發生原因。

據了解，盧姓男子和鄭姓男子兩人有幫派背景，兩人原本交好，後來因細故鬧翻，日前相約談判後，鄭男失蹤，家屬報警找人，沒想到人還沒找到，警方今晨先接到一名男子自陳開槍殺人了，交代遺體的位置等細節，趕到現場確實發現一名男子倒臥在保時捷車輛裡面，胸口中槍，明顯死亡。

警方為此立即成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，現場採證後已將鄭男的保時捷拖回基隆拖吊場，以便鑑識人員採證作業。警方表示，將全面調查槍枝來源，以及盧男與鄭男的關係、糾紛等，以及犯案動機。

至於盧男，電話自首後人還未到警局，員警已先循車找到人，將他逮捕，並在其家中查扣疑似作案手槍，將人帶回偵訊。

