好友反目！「毒駕案」供出同夥結怨 當街揮刀

男子持刀疑似想尋仇。（圖／東森新聞）





台中北區清晨發生群聚鬥毆，被害人為了奪刀而受傷，地上留下血跡斑斑。警方調查，賴姓嫌犯因為毒品案件，供出車內的假車牌是由被害人劉姓男子提供，雙方因此有了嫌隙。5日早上，賴姓嫌犯帶6人到劉姓男子家樓下攔人爭論、持刀揮舞，街頭上囂張群聚鬥毆。

好幾名年輕男子在騎樓衝過來，又衝了過去，最後地上留下血跡斑斑，這一群人落荒而逃。警方接獲報案，啟動快打部隊到場，只剩下被害人的手遭刀子割傷不斷流血，由救護車送往醫院縫合。

附近民眾：「3-4個人在追1個人。」

事發在早上7時左右，台中北區進化北路上，民眾說有多名男子發生衝突，互相拉扯，甚至有人「亮刀揮舞」，刺傷他人後，一群人就駕車離去。

附近民眾：「看到一群人，有人拿球棒。」

警方調查，24歲劉姓男子與友人吳姓男子在返家途中，被賴姓男子共7人攔下爭論，引發衝突。兩人是朋友關係，不過在10月份時，賴姓男子因為毒駕被抓，在車上搜索到偽造車牌，賴姓男子指認假車牌是由劉姓男子所提供的，雙方因此有了嫌隙。5日清晨賴姓男子帶人馬，出現在劉姓男子家樓下。

第二分局永興所所長邱柏昌：「被害人見嫌疑人揮刀威嚇，遂徒手奪刀，導致左手掌不慎握到刀刃而受傷，嫌疑人見狀，取回刀械紛紛駕車。」

劉姓男子與其他嫌犯共7人尚未到案，警方持續追查涉案人士。一大早在騎樓囂張打架還拿刀，將依群聚鬥毆罪依法究辦。朋友鬧翻、見血收場，當街大鬧也影響社區治安。

