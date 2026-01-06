好友反目? 高雄鳳山7旬男持大剪刀砸車洩憤

南部中心／綜合報導

高雄鳳山發生砸車糾紛！民宅屋主停放在家門口的兩台車，遭到一名70多歲男子持大剪刀狂砸，嚇壞鄰居，警方事後調查，發現被害車主和砸車男子，曾經在同一個獅子會當幹部，因為私人糾紛，演變成砸車衝突。





私人糾紛變成砸車衝突！ 七旬男持大剪刀狂砸車洩憤

白衣男子拿修剪盆栽用的大剪刀狂砸車。（圖／翻攝畫面）









白衣男子拿著大剪刀，朝民宅騎樓的黑色廂型車車窗猛砸，車子警報聲大作，但男子沒有因此停手，繼續敲打車窗和擋風玻璃，車子前前後後無一處倖免，附近鄰居聽到聲音，跑出來查看。

附近鄰居：「聽到聲音我以為是在放煙火，結果隔天聽隔壁他們講說不是，是有一台車被砸掉。」也有鄰居認為，「應該有什麼糾紛吧，他們做工程的，可能在砸玻璃吧，聽到玻璃聲。」





黑色車輛玻璃被砸毀。（圖／翻攝畫面）









巨大聲響，鄰居從睡夢中驚醒，事發在去年12月中，高雄鳳山鳳東路上一處民宅，車主是49歲陳姓男子，把兩台車停在家門口，一名72歲李姓男子拿修剪盆栽用的大剪刀狂砸。警方調查，兩個人其實互相認識，還曾在同一個獅子會當過幹部，疑似私人糾紛，引發衝突。

高市警成功派出所副所長林弘明表示：「經調閱影像發現為李姓男子（72歲）獨自所為，警方旋即通知李男到案說明，全案訊後依毀損罪函請高雄地檢署偵辦。」

究竟是什麼深仇大恨，需要用大剪刀砸車洩憤，曾經朋友翻臉，砸車的男子除了得背上刑責，還必須承擔賠償責任。





原文出處：私人糾紛變成砸車衝突！ 七旬男持大剪刀狂砸車洩憤

