好友因借錢反目 1男持53公分長刀砍傷朋友

警方隨即調閱監視器，查獲林姓男子，將依殺人未遂及傷害罪嫌，移送偵辦。（圖／東森新聞）





15號上午，新北新店環河路上，發生一起殺人未遂案。兩名男子原本是好友，沒想到卻因為借錢時的口氣問題發生衝突，進而大打出手，其中一人拿出長達53公分的長刀砍傷朋友，隨後被逮捕送辦。

警方：「來，出來，趴著趴著，趴著趴著，蹲下蹲下。」

警方找到這名身穿紫衣的男子，要求他從室內出來後蹲下，並喝令不准動。

15號上午9點40分左右，新北市新店區環河路上，發生一起砍人事件。根據警方了解，29歲林姓男子與宋姓男子是朋友，並同住在一起，平時感情相當不錯。

廣告 廣告

不過當天，宋男向林男開口借錢搭車，雙方因不滿對方說話的口氣而爆發口角，隨後在屋內大打出手。這時，林姓男子拿出一把53公分長刀，朝好友揮砍，造成宋男頭部與手臂出現撕裂傷。

新店分局碧潭所副所長古專達：「經警方初步了解，41歲宋姓男子與29歲林姓男子，因言語口角發生衝突，林男持刀械攻擊宋男，造成其手部及頭部受傷。」

所幸宋男送醫及時，意識清楚，沒有生命危險。警方隨即調閱監視器，查獲林姓男子，將依殺人未遂及傷害罪嫌，移送偵辦。

沒想到昔日好友，竟因借錢時口氣不佳而反目成仇。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

抓到了！新店男遭砍後腦20公分刀傷 室友嫌犯落網這樣說

快訊／新北爆砍人事件 男手、背部濺血

獨家／捷運七張站前汽車自撞！駕駛衝下車逃 竟是詐欺案

